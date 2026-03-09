Motori in tv: F1 in Cina, Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su Sky

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. In pista la Formula 1 con il Gran Premio di Cina e la prima Sprint della stagione, oltre al WRC con il Safari Rally Kenya e all’NTT IndyCar Series con il Grand Prix di Arlington.
Nuovo fine settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW, con tre grandi appuntamenti internazionali: Formula 1, World Rally Championship e NTT IndyCar Series. Da giovedì 12 a domenica 15 marzo gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di Cina di Formula 1, la terza tappa del WRC con il Safari Rally Kenya e il Grand Prix of Arlington della IndyCar.
Aggiornamenti, risultati e highlights saranno disponibili per tutto il weekend anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.
Formula 1: GP di Cina e prima Sprint della stagione
Il weekend di Shanghai rappresenta il secondo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1 e introduce anche la prima Sprint dell’anno. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.
La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento tecnico. Le analisi saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara sarà come sempre Race Anatomy con Fabio Tavelli.
Nel weekend di Shanghai debutta anche la stagione della F1 Academy, con il primo dei sette appuntamenti del calendario.
Il programma completo del GP di Cina
Giovedì 12 marzo
-
Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk
-
Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)
Notte giovedì 12 – venerdì 13 marzo
-
Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere
-
Ore 4.15: Paddock Live
-
Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1
-
Ore 5.30: Paddock Live
-
Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
-
Ore 8: Paddock Live
-
Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
-
Ore 9.30: Paddock Live
-
Ore 9.45: Paddock Live Show
-
Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 13 – sabato 14 marzo
-
Ore 3.15: Paddock Live
-
Ore 4: F1 – Sprint
-
Ore 5: Paddock Live
-
Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
-
Ore 7.50: Paddock Live
-
Ore 8: F1 – Qualifiche
-
Ore 9.15: Paddock Live
-
Ore 9.45: Paddock Live Show
-
Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
-
Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
-
Ore 13: F1 – Sprint (replica)
-
Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
-
Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
-
Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)
Notte sabato 14 – domenica 15 marzo
-
Ore 3.40: F1 Academy – Race 2
-
Ore 6.30: Paddock Live
-
Ore 8: F1 – Gara
-
Ore 10: Paddock Live
-
Ore 10.30: Debriefing
-
Ore 11: Notebook
-
Ore 11.15: Race Anatomy
-
Ore 14: F1 – Gara (replica)
-
Ore 16.30: F1 – Gara (replica)
WRC: Safari Rally Kenya
Nel weekend spazio anche alla terza tappa del World Rally Championship, il Safari Rally Kenya, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.
Il programma delle TV Stage
Giovedì 12 marzo
-
Ore 14: TV Stage 1 (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena)
Sabato 14 marzo
-
Ore 7.30: TV Stage 2 (Sky Sport Arena)
-
Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Max)
Domenica 15 marzo
-
Ore 7.30: TV Stage 4 (Sky Sport Arena)
-
Ore 11: Powerstage (Sky Sport Arena)
IndyCar: Grand Prix of Arlington
Il weekend dei motori si concluderà domenica con il secondo appuntamento stagionale dell’NTT IndyCar Series.
La gara si svolgerà tra le strade della cittadina texana e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.
Domenica 15 marzo
-
Ore 18: Grand Prix of Arlington