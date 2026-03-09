Motori in tv: F1 in Cina, Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su Sky

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. In pista la Formula 1 con il Gran Premio di Cina e la prima Sprint della stagione, oltre al WRC con il Safari Rally Kenya e all’NTT IndyCar Series con il Grand Prix di Arlington.

Nuovo fine settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW, con tre grandi appuntamenti internazionali: Formula 1, World Rally Championship e NTT IndyCar Series. Da giovedì 12 a domenica 15 marzo gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di Cina di Formula 1, la terza tappa del WRC con il Safari Rally Kenya e il Grand Prix of Arlington della IndyCar.

Aggiornamenti, risultati e highlights saranno disponibili per tutto il weekend anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Formula 1: GP di Cina e prima Sprint della stagione

Il weekend di Shanghai rappresenta il secondo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1 e introduce anche la prima Sprint dell’anno. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento tecnico. Le analisi saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara sarà come sempre Race Anatomy con Fabio Tavelli.

Nel weekend di Shanghai debutta anche la stagione della F1 Academy, con il primo dei sette appuntamenti del calendario.

Il programma completo del GP di Cina

Giovedì 12 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)

Notte giovedì 12 – venerdì 13 marzo

Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 Academy – Qualifiche

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 13 – sabato 14 marzo

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 4: F1 – Sprint

Ore 5: Paddock Live

Ore 6.45: F1 Academy – Race 1

Ore 7.50: Paddock Live

Ore 8: F1 – Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)

Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 13: F1 – Sprint (replica)

Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)

Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)

Notte sabato 14 – domenica 15 marzo

Ore 3.40: F1 Academy – Race 2

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – Gara

Ore 10: Paddock Live

Ore 10.30: Debriefing

Ore 11: Notebook

Ore 11.15: Race Anatomy

Ore 14: F1 – Gara (replica)

Ore 16.30: F1 – Gara (replica)

WRC: Safari Rally Kenya

Nel weekend spazio anche alla terza tappa del World Rally Championship, il Safari Rally Kenya, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Il programma delle TV Stage

Giovedì 12 marzo

Ore 14: TV Stage 1 (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena)

Sabato 14 marzo

Ore 7.30: TV Stage 2 (Sky Sport Arena)

Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Max)

Domenica 15 marzo

Ore 7.30: TV Stage 4 (Sky Sport Arena)

Ore 11: Powerstage (Sky Sport Arena)

IndyCar: Grand Prix of Arlington

Il weekend dei motori si concluderà domenica con il secondo appuntamento stagionale dell’NTT IndyCar Series.

La gara si svolgerà tra le strade della cittadina texana e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Domenica 15 marzo