Compak Sporting, Battisti vince l’oro di Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di Foligno

Lo specialista pesarese centra il successo con 199/200 sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno. In gara 240 atleti da tutta Italia per la prima edizione della kermesse FITAV.

Marco Battisti di Pesaro non si ferma. Dopo il Titolo Invernale e la Club Cup 2026, lo specialista marchigiano ha aggiunto un altro oro al proprio palmarès conquistando la Categoria Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di Compak Sporting, andato in scena sabato 7 e domenica 8 marzo sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno, in Umbria.

240 atleti per la prima edizione del GP Golden

Il Gran Premio Golden è una delle novità del calendario federale FITAV — Federazione Italiana Tiro a Volo — dedicato alla specialità amatoriale del percorso caccia. La prima edizione ha richiamato 240 specialisti provenienti da tutta Italia, confermando l’interesse crescente attorno a questo circuito nella stagione 2026.

Eccellenza: Battisti quasi perfetto, podio in un piattello

Battisti ha dominato la categoria con un 199/200 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Alle sue spalle il livello è stato altissimo, con argento e bronzo separati da un solo piattello: Michael Spada di Perugia si è classificato secondo con 198/200, mentre Cristian Camporese di Padova ha chiuso terzo con 197/200.

Ladies: Katiuscia Spada distanzia tutte

Nella categoria Ladies la migliore è stata Katiuscia Spada di Fabro (TR) con 192/200, che ha nettamente preceduto le inseguitrici. Alessia Panizza di Lierna (LC) ha conquistato l’argento con 181/200, il bronzo è andato a Veronica Bertoli di Gavardo (BS) con 178/200.

Junior: Ligi vince davanti a Adamati e Bobba

Tra i Junior si è imposto Samuel Ligi di Fermignano (PU) con 185/200, davanti a Jacopo Adamati di Rovato (BS) con 183/200 e a Simone Bobba di Arce (FR) con 182/200.

Prima Categoria: Busi sul gradino più alto

In Prima Categoria il successo è andato a Federico Busi di Verdello (BG) con 188/200, seguito da Fabio Permunian di Boara Pisani (PD) con 185/200 e da Gabriele Tintisona di Cisterna di Latina (LT) con 184/200.

Seconda Categoria: Rapanelli vince a Terni

In Seconda Categoria ha prevalso Riccardo Rapanelli di Terni con 187/200, davanti a Michele Cipullo di Teverola (CE) con 186/200 e Fabrizio Rongoni di Pralboino (BS) con 183/200.

Terza Categoria: oro a Chiappalupi

In Terza Categoria il primo posto è andato a Emilio Chiappalupi di Orvieto (TR) con 182/200, seguito da Icilio Carminati di Perugia con 180/200 e da Giuseppe Casertano di Casapulla (CE) con 178/200.

Le Qualifiche: Senior, Veterani e Master

Tra i Senior ha vinto Alessandro Gaetani di San Miniato (PI) con 191/200, davanti a Paolo Arcangioli di Castiglione del Lago (PG) con 190/200 e Francesco Bordoni di Terni con 188/200.

Tra i Veterani si è imposto Mauro Bosi di Forlì (FC) con 192/200, seguito da Carlo Duranti di Fermignano (PU) con 188/200 e Carlo Sestini di Empoli (FI) con 186/200.

Tra i Master il primo posto è andato a Giancarlo Ciofini di Perugia con 175/200, davanti a Gian Mario Ferrari di Zanica (BG) con 172/200 e Salvatore Valentini di Longiano (FC) con 162/200.