Taranto 2026: Barabino bronzo nell’ILCA 7, Italia a quota 200 medaglie. Live su Sportface TV

Il velista azzurro chiude terzo alle spalle del francese Lorenzo Mayer e del greco Marios Stathas. Il suo podio vale uno storico traguardo per l’Italia Team nella XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Cesare Barabino conquista la medaglia di bronzo nella vela ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e regala all’Italia Team un traguardo particolarmente significativo: quello delle 200 medaglie complessive nella XX edizione della manifestazione.

La gara della vela è live su Sportface TV, con l’Italia che continua così ad aggiornare il proprio bottino dopo aver già stabilito il record storico di medaglie nella rassegna.

Barabino bronzo nell’ILCA 7

Il podio numero 200 porta la firma di Cesare Barabino, terzo nella classe ILCA 7.

A conquistare la medaglia d’oro è stato il francese Lorenzo Mayer, mentre l’argento è andato al greco Marios Stathas. Barabino completa il podio e aggiunge così un altro bronzo al medagliere azzurro.

L’Italia raggiunge quota 200 medaglie

Il risultato assume un valore ancora maggiore perché consente all’Italia di toccare la cifra simbolica delle 200 medaglie a Taranto 2026.

Un altro risultato da ricordare per la spedizione azzurra, che continua a raccogliere podi nella fase conclusiva dei Giochi del Mediterraneo.

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La vela di Taranto 2026 live su Sportface TV

Le gare di vela dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono visibili in diretta su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Una selezione di eventi e gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è disponibile anche su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport, con appuntamenti da seguire in diretta o in differita.