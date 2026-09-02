Taranto 2026, Vannucchi d’argento e Barabino di bronzo: live su Sportface TV

Niccolò Vannucchi conquista l’argento agli anelli, Cesare Barabino sale sul podio nell’ILCA 7 davanti ad Antonio Pascali, quarto. Tomasini e Pilloni guidano l’iQFOiL maschile. Vela, tennistavolo e pesi in diretta su Sportface TV.

Niccolò Vannucchi d’argento agli anelli e Cesare Barabino di bronzo nella vela: arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il programma di mercoledì 2 settembre prosegue anche con gli azzurri nelle prime posizioni dell’iQFOiL e Lorenzo Tarquini impegnato nei pesi. Vela, tennistavolo e sollevamento pesi sono live su Sportface TV.

Ginnastica artistica, Vannucchi conquista l’argento agli anelli

Niccolò Vannucchi chiude al secondo posto la finale agli anelli con 13.850 punti. L’azzurro raggiunge lo stesso punteggio dell’egiziano Mohamed, ma lo precede grazie alla migliore nota d’esecuzione: 8.750 contro 8.650.

L’oro va al turco Kosak, che ottiene 14.250, mentre Mohamed conquista il bronzo. Ivan Brunello termina invece ottavo con 12.650.

Per Vannucchi è la seconda medaglia personale della giornata, dopo il bronzo al corpo libero. Il suo argento porta a sei i podi italiani nella mattinata della ginnastica artistica, in attesa delle restanti finali di specialità del pomeriggio.

Vela, Barabino rimonta fino al bronzo nell’ILCA 7

Cesare Barabino conquista la medaglia di bronzo nell’ILCA 7. Decisivo il terzo posto nell’undicesima e ultima regata, alle spalle del serbo Andrej Bozoki e del croato Josip Tafra: un risultato che permette all’azzurro di risalire fino al podio della classifica finale.

Barabino conclude con 60 punti netti, dietro al francese Lorenzo Mayer, oro con 45, e al greco Marios Stathas, argento con 56.

Resta appena fuori dal podio Antonio Pascali, quarto con 61 punti, uno soltanto in più del connazionale. Pascali ha chiuso la regata conclusiva in dodicesima posizione.

ILCA 6, Caracciolo di Brienza sesta dopo il secondo posto nell’ultima regata

Ginevra Caracciolo di Brienza conclude il programma dell’ILCA 6 con un secondo posto nell’ultima regata e termina sesta nella classifica generale con 71 punti netti. L’altra azzurra, Maria Vittoria Arseni, è quattordicesima con 119.

Il titolo va alla francese Marie Barrue, prima con 40 punti davanti alla slovena Alenka Valencic, argento con 46, e alla greca Hermionie Ghicas, bronzo con 56.

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iQFOiL, Tomasini e Pilloni davanti a tutti

L’Italia occupa le prime due posizioni della classifica provvisoria dell’iQFOiL maschile. Dopo tredici regate Leonardo Tomasini guida con 18 punti netti, seguito da Federico Allan Pilloni con 26. Il francese Gaspard Carfantan è terzo con 38.

Nella tredicesima prova Pilloni ha preceduto proprio Tomasini, firmando una doppietta azzurra di regata, con il turco Onur Cavit Biriz al terzo posto.

Situazione favorevole anche nel torneo femminile: dopo dodici regate Medea Marisa Falcioni è seconda con 27 punti, a tre lunghezze dalla greca Danai Pontifix. Carola Colasanto occupa la terza posizione con 28. In entrambe le competizioni le classifiche sono ancora provvisorie.

Tennistavolo, Piccolin sfiderà Lupulesku per il bronzo

Sarà Izabela Lupulesku l’avversaria di Giorgia Piccolin nella finale per il bronzo del singolare femminile. La serba viene sconfitta per 4-1 dalla monegasca Xiaoxin Yang, che raggiunge Hana Goda nella sfida per l’oro.

Yang conquista i primi tre game, cede il quarto e chiude nettamente il quinto per 11-1. Per Piccolin resta dunque aperta la possibilità di salire sul podio nel pomeriggio.

Pesi, Tarquini quinto nella prima finale

Nei 95 kg, Lorenzo Tarquini conclude la prima delle due finali al quinto posto con 162 kg. Vince l’algerino Faris Touairi con 169 kg, davanti al kosovaro Kianoush Rostami con 166 e all’egiziano Karim Ibrahim Ibrahim Aly Abokahla con 164.

Nella seconda gara, ancora in corso all’ultimo aggiornamento, Tarquini raggiunge 193 kg e occupa provvisoriamente la quarta posizione. Davanti a lui figurano Rostami con 196 kg, Touairi con 195 e l’albanese Ertjan Kofsha con 194. La classifica non è ancora definitiva.

Karate e pallanuoto: gli altri aggiornamenti

Nel karate l’egiziano Taha Tarek Mahmoud conquista l’oro nei +84 kg battendo il croato Andelo Kvesic per 4-3. Mahmoud ribalta il risultato negli ultimi secondi, dopo essersi trovato sotto 3-1.

Nella pallanuoto maschile la Grecia conduce 21-12 sulla Turchia nella sfida del tabellone per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, ancora in corso.

Vela, tennistavolo e pesi live su Sportface TV

Segui i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 su Sportface TV: vela, tennistavolo e sollevamento pesi sono in diretta sulla piattaforma, con le gare e le sfide degli azzurri per le medaglie.