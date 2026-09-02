Taranto 2026, Gava d’oro e cinque podi nell’artistica: live su Sportface TV

Benedetta Gava vince il volteggio, Brunello e Tonelli conquistano l’argento, Vannucchi e Iorfino il bronzo. Due argenti anche per Toko Kegne nei pesi. Vela, tennistavolo, ginnastica artistica, pesi e karate live su Sportface TV.

Benedetta Gava conquista l’oro al volteggio e guida una mattinata da cinque medaglie per la ginnastica artistica italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel programma di mercoledì 2 settembre arrivano anche i due argenti di Toko Kegne nel sollevamento pesi. Le gare di artistica e pesi sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Ginnastica artistica, Benedetta Gava d’oro al volteggio

Benedetta Gava sale sul gradino più alto del podio grazie al punteggio di 13.675. L’azzurra passa al comando e resiste agli ultimi esercizi delle avversarie, precedendo la greca Mesiri, argento con 13.500, e la slovena Teja Belak, bronzo con 13.400.

Decisiva la qualità dei due salti, con il primo valutato 14.000. Gava completa così la propria finale davanti a tutte e regala all’Italia il titolo al volteggio.

Brunello e Vannucchi sul podio al corpo libero

Arrivano due medaglie anche dalla finale maschile al corpo libero. Ivan Brunello conquista l’argento e Niccolò Vannucchi il bronzo, entrambi con 13.600 punti: a separarli è la migliore nota d’esecuzione di Brunello.

L’oro viene assegnato all’ultimo esercizio, quando il greco Antonios Tantalidis ottiene 13.700 e supera i due azzurri per un decimo.

Parallele asimmetriche, argento Tonelli e bronzo Iorfino

Un altro doppio podio italiano arriva alle parallele asimmetriche. Sofia Tonelli conquista l’argento con 14.100, mentre Artemisia Iorfino chiude terza con 13.800.

A vincere è l’algerina Kaylia Nemour, che raggiunge quota 15.500. La spagnola Alba Petisco termina quarta, confermando le due azzurre sul podio e portando a cinque le medaglie italiane nelle finali di artistica disputate in mattinata.

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Sollevamento pesi, due argenti per Toko Kegne

Toko Kegne conquista due medaglie d’argento nella categoria dei 77 kg. Nello strappo l’azzurra completa le alzate a 100 e 105 kg, prima di fallire il tentativo a 111 che le avrebbe consentito di superare l’egiziana Sara Ahmed, vincitrice con 110. Bronzo alla turca Koz con 104 kg.

Nello slancio Kegne riesce a sollevare 127 kg al secondo tentativo, dopo un primo errore alla stessa misura, ma non completa l’ultima prova a 135. Vince ancora Ahmed con 140 kg, mentre Koz è terza con 117.

Il programma dei pesi prosegue con lo strappo dei -95 kg maschili, con Lorenzo Tarquini a rappresentare l’Italia.

Tennistavolo, Piccolin si giocherà il bronzo

Giorgia Piccolin si ferma in semifinale nel singolare femminile. L’azzurra viene battuta dall’egiziana Hana Goda per 4-1, dopo aver conquistato il primo game per 11-7.

Goda ribalta l’incontro vincendo i successivi parziali per 11-5, 16-14, 11-3 e 11-9. Piccolin tornerà in campo nel pomeriggio per la finale per il bronzo. L’altra semifinale, tra Xiaoxin Yang e Izabela Lupulesku, è prevista alle 13.30.

Vela, successi di Tomasini e Falcioni nell’iQFOiL

Leonardo Tomasini vince la dodicesima regata dell’iQFOiL maschile davanti al connazionale Federico Allan Pilloni e al francese Gaspard Carfantan.

Nella corrispondente prova femminile si impone Medea Marisa Falcioni, davanti a Thea Le Borgne e Manon Pianazza. Carola Colasanto chiude settima, mentre la greca Danai Pontifix, quarta, conserva il comando della classifica generale. Si tratta di risultati delle singole regate, con le medaglie ancora da assegnare.

Karate, niente podio per Avanzini, Fiore e Ferracuti

Matteo Avanzini perde contro il turco Aktas nella finale per il bronzo dei +84 kg, dopo essere riuscito a rimontare quattro punti di svantaggio e a portarsi in vantaggio. Sul risultato è stato segnalato un tentativo di ricorso italiano, del quale gli aggiornamenti non riportano l’esito.

Matteo Fiore viene invece eliminato nei quarti dei -84 kg dall’egiziano Youssef Ba per 8-1 e resta fuori dai ripescaggi. Si ferma agli ottavi dei +68 kg Clio Ferracuti, battuta 8-7 dalla turca Fatma Cekic con un punto subito negli ultimi secondi.

Canottaggio, quattro medaglie in quattro finali

Il canottaggio chiude la mattinata con due ori, un argento e un bronzo: successi per Sali-Schincariol e Borgonovo-Christoforakis nei doppi pesi leggeri, argento per Marvucic-Prati nel doppio maschile e bronzo per Spirito-Borghi nel doppio femminile.

Segui i Giochi del Mediterraneo su Sportface TV: sono in diretta vela, tennistavolo, ginnastica artistica, sollevamento pesi e karate, con gli azzurri protagonisti delle sfide per le medaglie.