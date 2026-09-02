Rugby, Italia femminile: 38 azzurre convocate per le WXV Global Series 2026

Sette esordienti nella rosa scelta dal ct Plinio Sciamanna. Le azzurre affronteranno Giappone e Sudafrica a Fontanafredda, poi voleranno negli Stati Uniti per due sfide contro le padrone di casa.

Sono 38 le giocatrici inserite nella rosa dell’Italia femminile per le WXV Global Series 2026. Il gruppo scelto dal commissario tecnico Plinio Sciamanna comprende ventidue avanti e sedici trequarti, con sette atlete alla prima convocazione in Nazionale.

Le azzurre saranno impegnate inizialmente in casa contro Giappone e Sudafrica, rispettivamente il 19 e 26 settembre allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda, con calcio d’inizio alle 14.30. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su federugby.it.

Successivamente l’Italia volerà negli Stati Uniti, dove affronterà la Nazionale americana il 17 ottobre a Mansfield, nell’area di Dallas, e il 24 ottobre a Nashville.

Sette esordienti nella rosa dell’Italia

Sono sette le giocatrici senza precedenti presenze in Nazionale inserite nella lista. Tra gli avanti figurano la seconda linea Francesca Andreoli, la tallonatrice Silvia Fent, la pilone Laura Foscato e la terza linea Mascia Jelic.

Tra i trequarti spazio invece a Natascia Aggio, Rubina Grassi e alla mediana d’apertura Vittoria Zeni.

Accanto ai volti nuovi ci saranno numerose giocatrici di grande esperienza internazionale, tra cui Elisa Giordano, Sofia Stefan, Michela Sillari, Giordana Duca, Silvia Turani, Veronica Madia e Aura Muzzo.

Per Muzzo, originaria della provincia di Pordenone, le due partite di Fontanafredda avranno inoltre un significato particolare, vista la possibilità di giocare nella propria terra d’origine.

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Sciamanna: “Per noi è l’inizio di un percorso”

Le WXV Global Series segneranno anche il debutto di Plinio Sciamanna sulla panchina della Nazionale femminile, con la prima partita in programma contro il Giappone.

“Le WXV Global Series rappresentano per noi l’inizio di un percorso”, ha spiegato il ct. “Abbiamo davanti quattro partite di alto livello, contro avversarie con caratteristiche molto diverse, e vogliamo utilizzare ogni momento di questo ciclo per crescere come squadra”.

Sciamanna ha indicato tra gli obiettivi principali la costruzione di un’identità chiara, l’innalzamento degli standard individuali e collettivi e una maggiore competizione all’interno del gruppo.

“Vogliamo allargare il numero di giocatrici capaci di competere a questo livello, senza mai separare lo sviluppo dalla necessità di essere competitivi ogni volta che scendiamo in campo”, ha aggiunto il tecnico.

Raduno dal 12 settembre a Silea

La Nazionale femminile si radunerà il 12 settembre a Silea, in provincia di Treviso, per iniziare la preparazione in vista delle due partite casalinghe.

La lista definitiva delle atlete che prenderanno parte al raduno sarà comunicata successivamente.

Le 38 azzurre convocate

Avanti

Francesca Andreoli (LOU Rugby, esordiente)

Giulia Cavina (AC Bobigny, 5 caps)

Chiara Cheli (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)

Elettra Costantini (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Gaia Dosi (Rugby Parma FC, 2 caps)

Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

Silvia Fent (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Laura Foscato (CUS Milano Rugby, esordiente)

Alessandra Frangipani (Arredissima Villorba Rugby, 16 caps)

Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

Mascia Jelic (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

Alessia Pilani (Stade Bordelais Rugby, 12 caps)

Alissa Ranuccini (ASM Clermont, 23 caps)

Francesca Sgorbini (ASM Clermont, 42 caps)

Desiree Spinelli (Benetton Rugby Treviso, 5 caps)

Margherita Tonellotto (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Silvia Turani (Harlequins, 52 caps)

Vittoria Vecchini (Gloucester Hartpury, 46 caps)

Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

Vittoria Zanette (Blagnac Rugby, 7 caps)

Trequarti

Natascia Aggio (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Alia Bitonci (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

Gaia Buso (Arredissima Villorba Rugby, 6 caps)

Sofia Catellani (Lons Section Paloise, 3 caps)

Giada Corradini (Montpellier Herault Rugby)

Alyssa D’Incà (Blagnac Rugby, 40 caps)

Francesca Granzotto (Exeter Chiefs, 28 caps)

Rubina Grassi (RCTPM Toulon, esordiente)

Veronica Madia (Blagnac Rugby, 65 caps)

Sara Mannini (Harlequins, 17 caps)

Aura Muzzo (ASM Clermont, 63 caps)

Vittoria Ostuni Minuzzi (Grenoble Amazones, 49 caps)

Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 98 caps)

Sofia Stefan (RCTPM Toulon, 106 caps)

Emma Stevanin (Grenoble Amazones, 32 caps)

Vittoria Zeni (Valsugana Rugby Padova, esordiente)