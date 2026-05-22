Louis Vuitton America’s Cup, prima giornata a Cagliari: Luna Rossa Women e Youth al comando, senior secondi con Burling al timone

Gradoni, Porro, Giubilei e Santi vincono due regate su tre e guidano la classifica preliminare. I senior salgono al secondo posto. New Zealand tradito da una manovra sbagliata nella terza manche.

Buona la prima per Luna Rossa a Cagliari. Nella prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup — in attesa della sfida di Napoli 2027 — il team italiano ha dominato con il suo equipaggio Women e Youth: Marco Gradoni, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi hanno vinto due regate su tre e si trovano in testa alla classifica provvisoria. I senior, con Peter Burling al timone, occupano la seconda posizione grazie a due terzi posti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cinque team, otto barche in acqua

In mare a Cagliari sono presenti cinque squadre con otto barche: Luna Rossa con i suoi due AC40, GB One con Athena Pathway ed Emirates Team New Zealand con due AC40, oltre agli svizzeri di Alinghi e ai francesi di La Roche-Posay Racing Team. Il formato prevede due categorie in gara — la flotta principale e la categoria Women and Youth — con barche one design, uguali per tutti.

La prima regata: vittoria netta per i giovani e le donne

Luna Rossa Women e Youth ha dominato la prima manche lasciando i francesi di La Roche-Posay Racing Team a 36 secondi di distacco. Nella stessa sessione i senior italiani hanno pagato una manovra sbagliata che li ha esclusi dalle prime posizioni.

La seconda regata: Luna Rossa inseguita da New Zealand

Nella seconda manche i giovani e le donne azzurre hanno sfiorato il bis, chiudendo con un’ottima seconda posizione alle spalle del defender Emirates Team New Zealand. L’AC40 senior italiano ha invece trovato il ritmo, chiudendo terzo.

La terza regata: New Zealand sbaglia, Luna Rossa ne approfitta

Il terzo start è stato complicato dal vento instabile. New Zealand era al comando fino alle battute finali, quando una manovra sbagliata ha aperto la porta agli azzurri: Luna Rossa Women e Youth ha saputo approfittare dell’errore dei campioni in carica, vincendo la terza regata e consolidando il comando della classifica. I senior hanno chiuso terzi anche in quest’ultima manche.