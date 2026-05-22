Giro d’Italia 2026, capolavoro Bettiol a Verbania: Eulalio resta in maglia rosa

Il toscano della XDS Astana vince in solitaria la tredicesima tappa davanti a Leknessund e Stuyven

Alberto Bettiol firma una splendida impresa nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il corridore della XDS Astana ha conquistato in solitaria la Alessandria-Verbania di 189 chilometri, staccando tutti sull’ultima salita di giornata e resistendo nel finale fino al traguardo.

Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund, secondo con 26 secondi di ritardo, mentre il belga Jasper Stuyven ha completato il podio a 44 secondi.

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Decisiva la salita di Ungiasca

La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga partita dopo appena dieci chilometri, con quindici corridori capaci di guadagnare ampio margine sul gruppo della maglia rosa.

Nel tratto decisivo verso Ungiasca sono rimasti davanti Bettiol, Leknessund, Michael Valgren e Josh Kench. Il norvegese della Uno-X Mobility ha provato ad attaccare, ma Bettiol ha risposto con autorità prima di piazzare l’affondo decisivo poco prima dello scollinamento.

Nella successiva discesa verso Verbania il toscano è riuscito ad aumentare il vantaggio fino a conquistare una vittoria di grande prestigio.

Eulalio controlla la corsa

Nessuna variazione nella classifica generale. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain-Victorious conserva la maglia rosa dopo una giornata gestita senza particolari difficoltà dal gruppo dei big, arrivato con oltre tredici minuti di ritardo.

Bettiol: “Qui è la mia seconda casa”

Grande emozione nelle parole del vincitore al termine della corsa.

“Quando si vince è sempre bello. Poi è successo qui, nella mia seconda casa. Anche qualcuno che non c’è più mi ha spinto, è davvero bello”, ha dichiarato Bettiol ai microfoni Rai.

Il corridore toscano ha poi raccontato la difficoltà della fuga.

“Oggi la cosa più difficile era entrare in fuga. Vinco poco, ma se vinco così mi accontento di farlo ogni due anni”.

Domani la montagna verso Pila

Il Giro d’Italia proseguirà domani con la difficile Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri, una frazione di alta montagna con ben 4.350 metri di dislivello che potrebbe iniziare a cambiare gli equilibri della classifica generale.

Ordine d’arrivo