Diamond League a Xiamen: Furlani e Fabbri guidano gli azzurri nel secondo meeting stagionale

Sabato 23 maggio la grande atletica torna su Sky: occhi puntati sul lungo e sul peso

La Diamond League 2026 torna protagonista con il secondo appuntamento stagionale del circuito internazionale di atletica leggera. Sabato 23 maggio il meeting di Xiamen, in Cina, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 13.

Grande attenzione per gli azzurri Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, attesi da sfide di altissimo livello contro alcuni dei migliori specialisti al mondo.

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Furlani cerca il bis nel salto in lungo

Dopo il successo ottenuto a Shanghai nel primo appuntamento stagionale della Diamond League, Mattia Furlani torna in pedana con l’obiettivo di confermarsi ai vertici mondiali del salto in lungo.

Il talento azzurro dovrà vedersela ancora una volta con il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, in una delle gare più attese del meeting cinese.

Fabbri sfida il podio olimpico nel peso

Nel getto del peso riflettori puntati su Leonardo Fabbri, chiamato a confrontarsi con i protagonisti assoluti della specialità.

L’azzurro affronterà infatti i tre medagliati olimpici di Parigi 2024: Ryan Crouser, Joe Kovacs e Rajindra Campbell, in una gara che promette spettacolo e misure importanti.

La Diamond League su Sky

L’evento sarà raccontato da Alessandro Nocera con il commento tecnico di Nicola Roggero. Ampio spazio anche agli approfondimenti, highlights e aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, App Sky Sport e canali social ufficiali dell’emittente.

Programmazione tv

Sabato 23 maggio

Ore 13

Diamond League – Xiamen

Sky Sport Uno

Sky Sport Arena

NOW

Telecronaca di Alessandro Nocera con commento di Nicola Roggero.