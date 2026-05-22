Rivivi le tappe del Giro d’Italia su Sportface e Amazon Prime

Il Giro d’Italia 2026 si vive su Sportface con gli highlights e gli approfondimenti di Giro Express, Sportface vi porta dritti nel cuore della corsa.

La Corsa Rosa entra nel vivo e le emozioni si rincorrono chilometro dopo chilometro, tra scatti fulminei, salite leggendarie e arrivi in volata che tengono con il fiato sospeso milioni di appassionati.

Per chi non vuole perdersi nemmeno un istante dello spettacolo del Giro d’Italia, la copertura quotidiana di Sportface si conferma il punto di riferimento assoluto per vivere la gara da protagonisti.

Ogni giorno le immagini salienti della tappa

Non sei riuscito a seguire la diretta? Vuoi rivivere il momento esatto in cui è scattata la maglia rosa o il photofinish che ha deciso la vittoria? Nessun problema. Ogni giorno, sul sito e sulle piattaforme di Sportface, sono disponibili gli highlights completi di ciascuna frazione.

Un racconto per immagini preciso e spettacolare, pensato per offrire in pochi minuti tutto il meglio della giornata: le azioni decisive, i retroscena e i volti dei campioni che stanno infiammando le strade d’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Lo spettacolo raddoppia su Amazon Prime Video

La grande cura dei contenuti targata Sportface si estende anche al mondo dello streaming. Gli highlights delle tappe sono infatti accessibili comodamente da casa o da dispositivi mobili sul canale free di Sportface presente su Amazon Prime Video.

Un’offerta free e in alta definizione per non perdere il contatto con la carovana rosa in qualsiasi momento della giornata.

Alla scoperta del territorio con “Giro Express”

Il Giro d’Italia non è solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un viaggio unico attraverso la bellezza, la storia e la cultura del nostro Paese. Proprio per questo, all’interno della programmazione sul canale free di Sportface di Amazon Prime Video, spicca l’appuntamento con Giro Express.

Questo format esclusivo accompagna gli spettatori alla scoperta delle splendide località che ospitano le tappe, raccontando i segreti, i paesaggi e le peculiarità dei territori attraversati dai corridori. Un mix perfetto di ciclismo e cultura per valorizzare al meglio l’inimitabile patrimonio italiano.

Che si tratti del computer, dello smartphone o della Smart TV, il Giro d’Italia lo ritrovi su Sportface