Sinner: “Mi sento pronto per il Roland Garros, è un periodo molto positivo”

Il numero uno del mondo verso l’esordio a Parigi: “Meglio essere stanchi perché si vince”

Jannik Sinner arriva al Roland Garros 2026 con entusiasmo, fiducia e la consapevolezza di attraversare uno dei momenti migliori della sua carriera. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo ha parlato durante il Media Day alla vigilia dell’esordio parigino contro il francese Clement Tabur.

“Mi sento pronto. È un periodo molto positivo: è meglio sentirsi stanchi, perché si vince, che stare benissimo e perdere dopo pochi turni”, ha spiegato l’azzurro.

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“Il Roland Garros è speciale per me”

Sinner ha raccontato il legame sempre più forte con il torneo francese, teatro nel 2025 della lunga finale persa contro Carlos Alcaraz.

“Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l’entusiasmo aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo”.

Dopo il successo di Roma, il tennista altoatesino si è concesso qualche giorno di pausa in famiglia.

“Dopo Roma sono stato un paio di giorni dai miei genitori e ho cercato di recuperare un po’ le energie”.

“Tutti vogliono batterti, è normale”

Da leader del ranking Atp e favorito principale del torneo, Sinner sa di avere addosso gli occhi di tutti.

“Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti”.

L’azzurro ha poi sottolineato le differenze tra i tornei tradizionali e gli Slam al meglio dei cinque set.

“Le partite al meglio dei cinque set sono un po’ diverse: hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione”.

Il ricordo della finale persa nel 2025

Nel corso delle celebrazioni dedicate a Gael Monfils, Sinner è tornato sul Philippe Chatrier per la prima volta dopo la finale persa dello scorso anno.

“È stata una sensazione speciale. L’anno scorso ci siamo andati molto vicini. Le sensazioni e il legame con il pubblico sono stati molto belli”.

Un ricordo ancora vivo, ma trasformato in motivazione.

“Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo, ma provo comunque sensazioni molto positive”.

Sinner cerca il primo Roland Garros

Il numero uno del mondo si presenta a Parigi dopo settimane di altissimo livello e con l’obiettivo di conquistare il primo Roland Garros della carriera.

L’esordio contro Clement Tabur rappresenterà il primo passo di un cammino che potrebbe portarlo nuovamente fino in fondo allo Slam parigino.