Italia Bike Cup 2026, trionfano Fontana e Pedersen: spettacolo fino all’ultima tappa

Filippo Fontana conquista il circuito maschile, tra le donne decisiva la vittoria finale di Sofie Pedersen a Courmayeur

Si chiude con il successo di Filippo Fontana e della danese Sofie Pedersen l’edizione 2026 dell’Italia Bike Cup, il principale circuito italiano dedicato alla mountain bike cross country. La tappa conclusiva di Courmayeur ha definito le classifiche generali dopo le prove disputate tra Albenga, Verona, Stevenà di Caneva e la località valdostana.

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Fontana re dell’Italia Bike Cup

Grande protagonista del circuito maschile è stato Filippo Fontana. L’atleta dei Carabinieri Olympia, nonostante l’assenza nella prova inaugurale di Albenga a causa del recupero dopo la stagione di ciclocross culminata con il quinto posto ai Mondiali, è riuscito a costruire il proprio successo grazie alla vittoria di Verona, al secondo posto di Stevenà di Caneva e al terzo di Courmayeur.

Il bottino finale di 250 punti gli ha permesso di chiudere davanti a Nadir Colledani, fermo a quota 190, e al vicecampione del mondo Simone Avondetto, terzo con 170 punti.

Fabbro vince tra gli Under 23

Nella categoria Under 23 successo finale per Ettore Fabbro della KTM Protek Elettrosystem. Fondamentale il trionfo ottenuto a Stevenà di Caneva, che gli ha consentito di resistere al ritorno del compagno di squadra Giulio Peruzzo nell’ultima prova.

Fabbro ha chiuso con 255 punti contro i 240 di Peruzzo, mentre il terzo gradino del podio è andato a Martino Zavan con 180 punti.

Bosio domina tra gli juniores

Tra gli juniores il protagonista assoluto è stato Giovanni Bosio della Ciclistica Trevigliese. Il giovane talento, impegnato sia nella mountain bike sia su strada, ha conquistato il circuito con 259 punti, precedendo Jacopo Putaggio e Paolo Costa.

Pedersen supera Stigger tra le donne

Nel settore femminile la vittoria finale è andata alla danese Sofie Pedersen della Wilier Vittoria. Decisivo il successo conquistato a Courmayeur, che le ha consentito di sorpassare l’austriaca Laura Stigger, dominatrice delle prime due tappe ma assente nelle ultime gare del circuito.

Pedersen ha chiuso con 250 punti contro i 200 di Stigger. Terza posizione per la migliore italiana, Lucia Bramati, con 190 punti.

Successi anche per Squarise e Signorelli

Tra le Under 23 vittoria per Laura Squarise davanti a Sabrina Rizzi e Giulia Rinaldoni, mentre nella categoria juniores femminile successo finale per Mariachiara Signorelli, capace di superare Nicole Azzetti proprio nell’ultima tappa.

Il circuito continua con le categorie giovanili

L’Italia Bike Cup non si ferma però con le categorie assolute. Restano infatti ancora cinque appuntamenti dedicati ai giovani talenti della mountain bike italiana. La prossima tappa è in programma il 31 maggio a La Salle, in Valle d’Aosta.