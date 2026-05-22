The Art of Fighting 13, Milano pronta al sold out: due titoli EBU Silver in palio

Domenica 23 maggio all’Allianz Cloud otto incontri nella card dell’evento trasmesso in differita su SportMediaset
Milano si prepara a vivere una grande notte di pugilato. Domenica 23 maggio l’Allianz Cloud ospiterà la tredicesima edizione di “The Art of Fighting”, evento che si annuncia da tutto esaurito e che sarà trasmesso in differita su SportMediaset a partire dalle ore 23.
Una card ricca di incontri importanti, con ben due titoli EBU Silver in palio e diversi match che potrebbero cambiare gli equilibri del panorama pugilistico italiano.
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Kogasso sfida Muslimov per l’EBU Silver Cruiser
Uno degli incontri più attesi della serata sarà quello valido per la cintura EBU Silver dei pesi cruiser tra Jonathan Kogasso e l’ucraino Muslimov.
Per il pugile italiano si tratta di un appuntamento fondamentale nel percorso europeo, contro un avversario esperto e fisicamente molto solido.
Derby italiano tra Bologna e Schininà
Grande attenzione anche per il derby tricolore dei pesi medi tra Paolo Bologna e Federico Schininà, valido per il titolo EBU Silver di categoria.
Una sfida tutta italiana che promette spettacolo e tensione, con due pugili determinati a conquistare una cintura prestigiosa e rilanciarsi nel panorama internazionale.
Gli altri incontri della card
Oltre ai due match titolati, la serata milanese proporrà altri sei combattimenti.
Nei mediomassimi spazio alla sfida tra El Maghraby e Lizzi, mentre nelle semifinali valide per il titolo italiano saliranno sul ring Mantovani contro Prodan nei superwelter e Hermi contro Nmomah nei pesi medi.
Completano il programma:
- Scalcione vs Gruvosin nei superleggeri
- Acosta vs Nonkane nei cruiser
- Merone vs Perez nei superwelter
Milano capitale del pugilato
L’evento conferma ancora una volta Milano come uno dei principali punti di riferimento della boxe italiana, con l’Allianz Cloud pronto a riempirsi per una serata che unirà spettacolo, titoli internazionali e grande atmosfera.
Fight card completa
- EBU Silver Cruiser: Jonathan Kogasso vs Muslimov
- EBU Silver Medi: Paolo Bologna vs Federico Schininà
- Mediomassimi: El Maghraby vs Lizzi
- Semifinale titolo italiano superwelter: Mantovani vs Prodan
- Semifinale titolo italiano medi: Hermi vs Nmomah
- Superleggeri: Scalcione vs Gruvosin
- Cruiser: Acosta vs Nonkane
- Superwelter: Merone vs Perez