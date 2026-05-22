Coppa Europa dei 10.000, l’Italia sogna a La Spezia: Aouani guida gli azzurri

Sabato 23 maggio La Spezia ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri. Italia guidata da Iliass Aouani, Elisa Palmero e Federica Del Buono.

La grande atletica europea fa tappa in Italia. Sabato 23 maggio La Spezia ospiterà la Coppa Europa dei 10.000 metri, appuntamento continentale che vedrà dodici azzurri impegnati nelle gare maschili e femminili con l’obiettivo di conquistare un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa.

Tra i protagonisti più attesi c’è Iliass Aouani, reduce da una stagione straordinaria culminata con il record italiano di maratona a Tokyo in 2h04:26 e con il bronzo mondiale conquistato nella passata annata.

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Aouani torna in pista dopo tre anni

Per il maratoneta milanese sarà il ritorno sui 10.000 metri in pista a tre anni dall’ultima apparizione. Aouani si presenta con un personale di 27:45.81 e proverà a trascinare la squadra italiana verso il podio europeo.

Insieme a lui ci saranno anche Francesco Guerra, campione italiano in carica e già ottavo nell’ultima edizione della Coppa, e Pasquale Selvarolo, oro europeo a squadre nella mezza maratona a Roma 2024.

Completano la squadra maschile Alberto Mondazzi, Konjoneh Maggi e Lorenzo Brunier.

Tra gli avversari più temibili figurano il francese Simon Bedard, miglior accredito stagionale con 27:42.72, il belga Robin Hendrix e lo spagnolo Eduardo Menacho.

Palmero e Del Buono guidano il team femminile

Nel settore femminile l’Italia punta soprattutto su Elisa Palmero e Federica Del Buono.

Palmero, argento a squadre nella scorsa edizione e autrice del miglior debutto italiano in maratona con 2h24:10 a Siviglia, proverà a confermarsi ai vertici europei.

Del Buono arriva invece da fresca campionessa italiana ed è reduce dal quarto posto agli Europei di Roma 2024 nei 10.000 metri.

Con loro anche Rebecca Lonedo, Federica Zanne, Elvanie Nimbona e la giovane Greta Settino, alla sua prima convocazione nella Nazionale assoluta.

Un appuntamento importante verso Birmingham

La Coppa Europa dei 10.000 metri rappresenta anche un passaggio fondamentale in vista degli Europei di Birmingham.

Gli standard richiesti sono di 27:50 al maschile e 32:00 al femminile, ma la qualificazione potrà arrivare anche attraverso il ranking internazionale.

Programma e diretta tv

Le gare principali si svolgeranno al Centro Sportivo Montagna di La Spezia:

Ore 18.40: gara femminile

Ore 19.20: gara maschile

Prevista anche la diretta tv su RaiSport dalle 18 alle 20 e lo streaming su RaiPlay. L’evento sarà trasmesso inoltre sul canale YouTube di European Athletics.