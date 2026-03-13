Napoli nel vento della Coppa America: il Team New Zealand omaggia la città

La strada verso la prossima America’s Cup passa anche da un gesto carico di significato. Ad Auckland è stata infatti presentato “Taihoro”, l’imbarcazione con cui Team New Zealand punta difendere il trofeo nella prossima edizione della competizione, prevista a Napoli nel 2027. Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione non è soltanto tecnico, ma anche visivo ed emotivo: sulla barca campeggia infatti un richiamo esplicito a Napoli, quasi a voler saldare fin da ora il legame tra i campioni uscenti e la città che ospiterà la sfida.

Non si tratta solo di una scelta estetica, ma di un messaggio chiaro: la competizione è già cominciata, e Napoli è subito entrata nell’immaginario del team neozelandese.

Taihoro, la barca che unisce innovazione e identità

Il nuovo varo di “Taihoro” rappresenta un passaggio importante nella preparazione di Emirates Team New Zealand. L’AC75, rilanciato ad Auckland come evoluzione della barca vincente dell’ultima edizione, è stato aggiornato per affrontare al meglio la campagna che porterà al Golfo di Napoli.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Accanto agli aspetto ingegneristici e sportivi, colpisce però il tributo visivo alla città italiana: il nome “Napoli” e le tonalità azzurre applicate ad alcuni elementi della barca trasformano lo scafo in una sorta di ponte simbolico tra la Nuova Zelanda e il capoluogo campano. È come se il team avesse voluto riconoscere in anticipo il fascino e il peso della prossima sede, inserendola già nel cuore della propria narrazione sportiva.

Napoli già protagonista della prossima sfida

L’omaggio del Team New Zealand non è casuale, perché Napoli sarà il centro mondiale della vela nella primavera-estate del 2027, quando ospiterà la 38esima America’s Cup. Per la squadra oceanica, che insegue una storia quarta affermazione consecutiva, il rapporto con la futura sede assume già oggi una dimensione strategica e simbolica.

Il messaggio che arriva dal varo di “Taihoro” è forte: Napoli non è soltanto il luogo in cui si gareggerà, ma il palcoscenico che sta già dando forma all’identità della prossima edizione. In questo senso, la scritta azzurra sulla barca vale più di un dettaglio grafico, ma è un’anticipazione scenica, un omaggio elegante e insieme una dichiarazione di intenti da parte di chi sa di arrivare in Italia da campione in carica.