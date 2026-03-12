Europa League, Bologna-Roma finisce in parità: tutto rimandato all’Olimpico

Oggi si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma: com’è andata e gli eventi principali della partita

Non è più tempo di sbagliare, è tempo per la fase a eliminazione diretta in Europa League. E il calendario oggi ha proposto un appuntamento dal sapore speciale per qualsiasi italiano. Bologna e Roma si sono sfidate per un posto ai quarti di finale e anche per riscattare la Serie A, dopo una Champions League amara per le nostre squadre.

La partita è stata piuttosto equilibrata. Forse il Bologna ci ha provato di più nell’arco dei 90 minuti, ma la Roma non ha demeritato e ha strappato un buon pareggio in trasferta in visto del match di ritorno.

Il risultato finale è stato di 1-1 e ha confermato ancora una volta come la qualità tecnica sia fondamentale in appuntamenti del genere, ancor di più fuori dai confini dell’Italia.

Pellegrini risponde a Bernardeschi: tutto rimandato all’Olimpico

Dopo la stasi e la fase di studio dei primi 45 minuti, la partita si è stappata a inizio ripresa. Federico Bernardeschi ha portato a termine una grande giocata e ha firmato il gol dell’1-0 per il Bologna, facendo esultare tutto lo stadio.

Sarebbe stato parecchio prezioso per i felsinei mantenere questo punteggio, ma ci ha pensato Lorenzo Pellegrini a riportare il risultato in parità, nonostante qualche polemica arbitrale.

Il risultato, nonostante qualche buon tentativo da ambo le parti, non è più cambiato: la partita è finita con un gol per parte e a questo punto tutto si deciderà nel ritorno dell’Olimpico tra una settimana.