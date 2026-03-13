Sport in tv oggi (venerdì 13 marzo): F1 in Cina, Eurolega, Serie A e Indian Wells

Dalla Formula 1 con prove libere e Sprint Qualifying del GP di Cina al calcio con Torino-Parma, passando per ciclismo, sci alpino, biathlon, basket ed il grande tennis di Indian Wells. Ecco il programma completo dello sport in tv di oggi.

Il programma dello sport in tv di oggi, venerdì 13 marzo, è ricchissimo e spazia tra numerose discipline. In primo piano la Formula 1 con il Gran Premio di Cina, ma anche ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, gli sport invernali tra sci alpino, biathlon e salto con gli sci, oltre al grande tennis di Indian Wells, il basket di Eurolega e il calcio con Serie A, Bundesliga, Liga e Serie B.

Spazio anche alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ai Mondiali di short track, all’hockey su prato, alla pallanuoto e al baseball.

Di seguito il programma completo con tutti gli orari e dove vedere gli eventi in tv e streaming.

Sport in tv oggi: il programma completo

04.30 – F1, GP Cina 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K; in streaming su SkyGo e NOW.

08.30 – F1, GP Cina 2026: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K e TV8; in streaming su SkyGo, NOW e TV8.it.

09.00 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.35 e 18.35-20.55); in streaming su RaiPlay.

09.30 – Tuffi, Campionati italiani categoria: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 – Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante maschile (1ª manche) – Diretta streaming su FIS TV.

10.55 – Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2026: quinta tappa – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 15.00; in streaming dalle 15.00 su RaiPlay e dalle 13.05 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.30 – Golf, The Players Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.50 – Ciclismo, Parigi-Nizza 2026: sesta tappa – Diretta streaming dalle 15.10 su Discovery+ e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport2 HD e DAZN.

13.30 – Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante maschile (2ª manche) – Diretta streaming su FIS TV.

14.00 – Short track, Mondiali 2026 Montreal: prima giornata – Diretta streaming sul canale YouTube Skating ISU.

14.30 – Hockey su prato femminile, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs India – Diretta streaming su watch.hockey (a pagamento).

15.15 – Biathlon, Coppa del Mondo Otepaa: 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e Eurovision Sport.

16.45 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazione HS134 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

19.00 – Tennis, ATP Indian Wells 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW (Servizio Extra-Match) e Tennis Tv.

19.45 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazione HS134 donne – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 – Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 – Basket, Eurolega 2026: Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv.

20.30 – Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv.

20.30 – Calcio, Bundesliga 2026: Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e NOW.

20.30 – Calcio, Serie B 2026: Modena vs Spezia – Diretta streaming su DAZN e Lab Channel.

20.30 – Calcio, Serie C 2026: Alcione vs Union Brescia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e NOW.

20.45 – Calcio, Serie A 2026: Torino vs Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e DAZN.

20.45 – Calcio, Ligue 1 2026: Marsiglia vs Auxerre – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e NOW.

21.00 – Pallanuoto, Serie A1 2026: AN Brescia Team vs Banco BPM RN Savona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 – Calcio, Liga 2026: Alaves vs Villarreal – Diretta streaming su DAZN.

23.30 – Baseball, World Baseball Classic 2026: Repubblica Dominicana vs Corea del Sud – Nessuna copertura tv/streaming.

00.00 – Tennis, WTA Indian Wells 2026: prima semifinale (Sabalenka vs Noskova) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

01.00 – Baseball, World Baseball Classic 2026: USA vs Canada – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 – Tennis, WTA Indian Wells 2026: seconda semifinale (Rybakina vs Svitolina) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.