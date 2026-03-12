Challenge Cup, Milano scrive la storia: vola in finale dopo ‘solo’ due set

Non era un risultato semplice e neppure scontato: Milano ha conquistato la prima finale europea della sua storia. Cosa è successo in Challenge Cup

Vincere prima di tutto. E Milano non l’ha fatto in Turchia, ma poco conta, perché la squadra guidata da Roberto Piazza ha comunque conquistato la finale di Challenge Cup, terminando al meglio un grande torneo, in attesa dell’ultima sfida.

Il 3-0 dell’andata in Italia non deve ingannare sul valore dell’Altekma Ismir, che ha dato filo da torcere a Milano per lunghi tratti questa sera. Certo, è stato fondamentale l’approccio alla gara da parte dei lombardi e sicuramente non è mancato.

Infatti, i ragazzi di Piazza sono riusciti a vincere le prime due frazioni di gioco, quanto bastava per avere accesso matematico alla finale. Poi è partita la rimonta dei turchi, che hanno vinto tre set di fila – anche per via dei tanti cambi effettuati da Piazza -, ma non è bastato a cambiare le sorti di una qualificazione ormai decisa.

Milano è nella storia della pallavolo: contro chi giocherà la finale

Milano oggi ha scritto un pezzo di storia della pallavolo italiana conquistando la prima finale europea. Ma l’opera non è ancora conclusa per gli uomini di Piazza, che sono attesi dalla sfida più importante.

Nella finale di Challenge Cup, se la vedrà con i belgi del Lindeman Aalst che hanno eliminato con un doppio 3-2 lo Slovan Bratislava. Anche in questo caso, non si potrà assolutamente abbassare la guardia per raggiungere l’obiettivo più grande.