Mercedes da paura a Shanghai, Ferrari già costretta a inseguire

La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2026 ha lanciato un messaggio molto chiaro al paddock: al momento, la Mercedes sembra avere qualcosa in più rispetto a tutti. Sul circuito di Shanghai, infatti, George Russell ha chiuso davanti a tutti precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, confermando una superiorità emersa non soltanto sul giro secco, ma anche nella gestione del ritmo.

Se da un lato le Frecce d’Argento hanno impressionato per continuità e facilità di guida, dall’altro Ferrari è apparsa in difficoltà, accusando un ritardo pesante già nelle prime indicazioni del weekend.

Mercedes imprendibili: Russell guida il domino

La scuderia di Brackley ha dominato la sessione con autorevolezza. Russell ha fermato il cronometro in 1:32.741, mentre Antonelli ha chiuso appena 120 millesimi alle sue spalle, completando una doppietta che ha subito acceso l’entusiasmo del team. Il dato più impressionante, però, non è stato soltanto il tempo finale, ma la sensazione di controllo mostrata da entrambe le vetture in ogni fase del turno.

Anche sul passo gara le Mercedes hanno dato segnali nettissimi di superiorità, girando con costanza su riferimenti sensibilmente migliori rispetto ai rivali. Le McLaren hanno limitato in parte il distacco solo con un tentativo conclusivo, che ha permesso a Norris di salire in terza posizione davanti a Piastri, ma il margine dalle vetture tedesche è rimasto significativo.

Ferrari in affanno, weekend già in salita

Se Mercedes può sorridere, la Ferrari ha invece iniziato il fine settimana con più di un campanello d’allarme. Charles Leclerc ha ottenuto il quinto tempo, ma con un ritardo di 858 millesimi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton ha pagato addirittura oltre un secondo e tre decimi. La SF-26 non ha dato le risposte attese: il comportamento della monoposto è sembrato problematico soprattutto per il graining dell’anteriore e per un retrotreno poco precisino in inserimento di curva. In altre parole, una macchina nervosa e poco equilibrata, ben lontana dalle attese generate dopo le novità tecniche introdotte.

Alle spalle dei top team si sono messi in evidenza anche Bearman con la Haas, mentre Vertstappen in difficoltà con la RedBull. Il venerdì cinese, intolre, entra subito nel vivo con la Sprint Qualifying in programma alle 8:30, mentre la Sprint di correrà domani alle 4:00 (ore italiane).