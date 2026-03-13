Indian Wells, si ferma in semifinale la corsa di Errani e Paolini nel doppio

L’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Indian Wells si è conclusa in semifinale. Le due azzurre, protagonista di un percorso solido fino alla penultima sfida, hanno dovuto cedere dalla coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Towsend, capace di imporsi con un netto 6-2, 6-2.

Il risultato racconta una partita in cui le avversarie hanno saputo prendere in mano il gioco fin dalle prime battute, mostrando grande incisività nei momenti decisivi. Per la coppia italiana resta comunque un torneo positivo, ma con il rammarico di non essere riuscita a esprimere il proprio tennis migliore proprio nell’appuntamento che valeva l’accesso all’ultimo atto.

Siniakova e Towsend comandano il match

La semifinale ha avuto un andamento piuttosto chiaro. Dopo un avvio equilibrato nei primi giochi al servizio, la partita ha cominciato a pendere dalla parte della coppia ceco-statunitense, che ha trovato il modo di spezzare l’equilibrio grazie a una maggiore efficacia nei punti chiave.

Il primo set è scivolato via rapidamente, con Errani e Paolini costrette a rincorrere senza riuscire a riaprire davvero il parziale. Anche nella seconda frazione la musica non è cambiata: Siniakova e Towsend sono partite forte, hanno piazzato subito l’allungo e mantenuto il controllo del punteggio fino alla chiusura. La loro vittoria ha così garantito l’accesso alla finale, dove affronteranno Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

Il servizio fa la differenza e condanna le azzurre

Uno degli elementi che ha inciso maggiormente sull’esito della sfida è stato il rendimento al servizio. Errani e Paolini hanno sofferto soprattutto con la prima, raccogliendo numeri troppo bassi per reggere il confronto con una coppia così aggressiva e ben organizzata. Dall’altra parte, Siniakova e Towsend hanno costruito gran parte della loro superiorità proprio su questo fondamentale, ottenendo una percentuale altissima di punti con la prima palla e concedendo pochissimo nelle rare occasioni favorevoli alle italiane.

In sostanza, la semifinale si è decisa lì: nella capacità delle vincitrici di fare sempre un passo in più nei momenti importanti e di non lasciare margini per una rimonta. Per Errani e Paolini resta una sconfitta pesante nel punteggio, ma maturata contro una coppia che in questa giornata ha espresso un livello molto alto.