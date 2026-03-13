Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: 13 marzo, giornata “totale” tra gigante, banked slalom e sprint pursuit

Venerdì 13 marzo alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina è una di quelle giornate che non concedono pause: si assegnano 13 titoli e il programma mette insieme tre mondi diversi.

Il piatto forte è lo sci alpino con il gigante maschile, ma occhi puntai anche sullo snowboard e sul biathlon, dove l’Italia ha diversi atleti in grado di farsi notare.

Gli italiani in gara: dal gigante del biathlon, passando per lo snowboard

Si parte alle 9:00 con la prima manche del gigante maschile VI, con Giacomo Bertagnolli protagonista. A seguire scendono gli standing (con Luca Palla, Federico Pelizzari e Davide Bendotti) e poi i sititng con Renè De Silvestro, prima delle seconde manche che iniziano dalle 13:00 in poi, sempre in sequenza tra categorie.

In parallelo, alle 9:00 prende forma anche il banked slalom; due run tra mattina e tarda mattinata per definire le classifiche. L’Italia schiera Jacopo Luchini e Paolo Priolo nella categoria SB-Ul, mentre in SB-LL2 c’è Emanuel Perathoner.

Nel biathlon, invece, prima le qualifiche della sprint pursuit, poi le finali: attenzione a Marco Pisani nel sitting maschile e a Cristian Toninelli nello standing, con le prove VI a completare il quadro nel primo pomeriggio.

Non solo medaglie: curling e sledge hockey, e dove vederle

Nel mezzo, spazio anche al curling con le semifinali a squadre miste alle 10:05 e la finale per il bronzo alle 18:35. Sul ghiaccio, due seminali di sledge hockey: USA-Cechia alle 14:35 e Canada-Cina alle 19:05.

Per seguire tutto: diretta TV su Rai 2 e Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play.