Indian Wells, Sinner demolisce Tien: basta un’ora per la semifinale

Jannik Sinner ha battuto Learner Tien a Indian Wells: il tennista italiano è in semifinale dopo aver battuto lo statunitense in due set

Non sbaglia Jannik Sinner e centra la semifinale a Indian Wells. Il numero due al mondo ha lasciato solo tre game a Tien, che è durato davvero poco in partita. L’altoatesino ha dato subito il suo ritmo all’incontro: lo statunitense ha tenuto testa solo i primi minuti, poi è emersa la qualità dell’italiano.

Dopo i primi game, il punteggio è già di 4-1, che dopo un altro break si è ben presto trasformato nella vittoria del primo set senza alcun patema. Tien tenta una reazione nel secondo set, ma non basta: infatti, già al terzo game arriva il break di Sinner.

Il numero due al mondo non sbaglia e tiene il vantaggio accumulato, arrivando al successo in un’ora e sette minuti con il punteggio di 6-1, 6-2. Dopo un un periodo altalenante e con un po’ di nervosismo, Sinner torna nella sua versione più dominante.

Sinner è in semifinale: chi affronterà a Indian Wells

Ora Indian Wells entra nel vivo e Sinner dovrà dare il meglio anche in semifinale. Di sicuro, l’appuntamento è da segnare in rosso sul calendario.

In semifinale dovrà affrontare Alexander Zverev. Il match è in programma sabato 14 marzo, alle 21.30 o alle 23.30, questo si scoprirà nelle prossime ore. Continua la caccia di Jannik Sinner a un titolo che per lui sarebbe molto importante per morale, ranking e storia.