Mondiali iQFoil, Italia subito protagonista: quattro azzurri nella top 10 dopo il day-1

Parte con il piede giusto l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2026 di iQFoil, in corso nelle acque di Weymouth, in Gran Bretagna. Nella prima giornata sono state completate quattro regate sia per la flotta femminile sia per le due flotte maschili, con un bilancio molto positivi per gli azzurri: quattro italiani figurano già nella top 10 provvisoria.

Renna quinto, Tomasini migliore U23

In campo maschile il migliore degli italiani è Nicolò Renna, quinto assoluto con 7 punti netti. Ottimo avvio anche per Leonardo Tomasini, settimo nella generale e soprattutto primo tra gli U23 con 9 punti. Completa il terzetto azzurro in top 10 Federico Alan Pilloni, decimo con 11 punti.

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Buone indicazioni arrivano anche da Manolo Modena, 19esimo con 19 punti, e Luca Di Tommasi, 23esimo con 21. Al comando c’è un quartetto formato da Luuc Van Opzeeland, Pawel Tarnowski, Nicolas Goyard e Yoav Omer, tutti a quota 5.

Falcioni sorprende, Maggetti chiamata alla rimonta

Tra le donne brilla Medea Falcioni, sesta assoluta con 16 punti netti e pienamente in corsa per la Metal Series. Vicina alla top 10 anche Carola Colasanto, 13esima con 29 punti.

Più complicato invece l’avvio della campionessa olimpica Marta Maggetti, soltanto 36esima e costretta a inseguire nei prismi giorni. In testa c’è l’isreaeliana Tamar Steinberg, protagonista di un percorso netto. Il primo giorno lancia comunque un segnale chiaro: l’Italia è già dentro la lotta che conta.