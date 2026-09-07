Formula 1, Antonelli fa volare gli ascolti di Monza: oltre 4,4 milioni tra Sky e TV8

Il trionfo di Kimi Antonelli nel GP d’Italia segna il miglior ascolto della Formula 1 su Sky dal 2022. La gara raggiunge 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi e il 39% di share tra Sky e TV8.

Il successo di Kimi Antonelli a Monza trascina anche gli ascolti televisivi della Formula 1. Il Gran Premio d’Italia, disputato domenica 6 settembre e trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8, ha registrato complessivamente 4 milioni 464 mila spettatori medi in total audience, con il 39% di share.

Un risultato che rappresenta il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022. Gli spettatori unici complessivi della gara sono stati 7 milioni 251 mila.

Antonelli a Monza: 1,7 milioni di spettatori medi su Sky

Nel dettaglio, il primo trionfo di Kimi Antonelli a Monza è stato seguito sui canali Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi, con il 15,7% di share.

Gli spettatori unici su Sky sono stati 2 milioni 547 mila.

Su TV8, invece, il Gran Premio d’Italia ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi, raggiungendo il 23,2% di share.

Oltre un milione di spettatori per il post gara

Numeri importanti anche per l’approfondimento successivo alla corsa. Lo studio post gara di Sky ha totalizzato 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience e l’11,3% di share.

L’interesse generato dall’impresa di Antonelli si è riflesso quindi anche sul racconto successivo alla bandiera a scacchi, dopo il successo del pilota italiano nel Gran Premio di casa.

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Record anche per SkySport.it e i social

Il GP d’Italia ha fatto registrare numeri molto elevati anche sui canali digitali di Sky Sport.

Nella giornata di domenica SkySport.it ha raggiunto 635 mila utenti unici, con 5 milioni di pagine viste e 832 mila video views.

La Social Media Audience è stata pari a 3,6 milioni, uno dei risultati più alti mai registrati.

Sui canali social di Sky Sport F1 sono state invece generate 3 milioni di interazioni e 38 milioni di video views nella sola giornata di domenica.

Monza 2026, l’effetto Antonelli anche davanti alla tv

La vittoria di Antonelli, arrivata davanti al pubblico italiano, ha dunque prodotto un forte impatto non soltanto in pista ma anche sul piano televisivo e digitale.

Il dato della total audience comprende le visioni attraverso DTH/IPTV, Sky Go e NOW, mentre quello relativo agli spettatori unici considera esclusivamente le visioni su Big Screen.