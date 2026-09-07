Inter, Dimarco non parte per Madrid: il motivo della decisione di Chivu. I tempi di recupero

L’esterno nerazzurro, uscito dolorante contro il Napoli, si è allenato in gruppo ma resterà ad Appiano Gentile. Nessun allarme sulle sue condizioni: rientro previsto già per il prossimo turno di campionato.

Niente trasferta spagnola per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter non prenderà parte alla spedizione nerazzurra per la sfida di Madrid, rimanendo ad Appiano Gentile per proseguire il proprio programma di lavoro individualizzato. Una scelta precauzionale maturata al termine della seduta di allenamento di oggi, lunedì 7 settembre.

L’infortunio con il Napoli e il rientro in gruppo

I problemi per il mancino nerazzurro erano emersi durante il match di Serie A contro il Napoli, vinto dall’Inter per 3-2 al termine di una spettacolare rimonta. Dimarco aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa a causa di un risentimento fisico. Nella giornata odierna, secondo quanto riportato da *Sky Sport*, il calciatore ha svolto l’intera seduta insieme al resto dei compagni, a testimonianza di come l’infortunio non sia di grave entità e il quadro clinico non desti particolari preoccupazioni nello staff medico.

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La scelta di Chivu e la data del rientro

Nonostante il pieno recupero clinico, il tecnico Cristian Chivu ha preferito adottare la linea della prudenza, decidendo di non includere Dimarco nell’elenco dei convocati per la trasferta madrilena. Considerato che l’esterno difficilmente avrebbe disputato la partita da titolare, l’allenatore rumeno ha concordato di lasciarlo alla Pinetina per consentirgli di ritrovare la migliore condizione atletica senza sollecitazioni o viaggi stressanti.

Per Chivu si tratta di un’assenza importante per lo scacchiere tattico nell’immediato, ma rassicurante in prospettiva: Dimarco sarà infatti regolarmente a disposizione e arruolabile già a partire dal prossimo impegno di campionato.