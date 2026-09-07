Tiro a volo, Europei 2026 al via ad Atene: 12 azzurri tra Trap e Skeet

Da oggi, 7 settembre, fino al 26 settembre la rassegna continentale per seniores e juniores. L’Italia schiera sei atleti nel Trap e sei nello Skeet, con Stanco, Rossi, Bacosi e Rossetti tra i nomi di punta.

Scattano oggi, lunedì 7 settembre, ad Atene gli Europei 2026 di tiro a volo, appuntamento continentale riservato a seniores e juniores che proseguirà fino al 26 settembre.

Per gli specialisti di Trap e Skeet si tratta di un passaggio importante in una stagione che culminerà con i Mondiali di Doha, in programma dall’1 al 14 novembre insieme al tiro a segno e validi anche per l’assegnazione dei primi pass verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Italia con 12 convocati agli Europei

L’Italia si presenta sulle pedane greche con 12 atleti: sei nel Trap e sei nello Skeet.

Nel gruppo azzurro figurano diversi nomi di riferimento del movimento nazionale, a partire da Erminio Frasca e Silvana Stanco nel Trap e da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nello Skeet.

Tra gli atleti più attesi ci sono anche Massimo Fabbrizi, Jessica Rossi, Martina Bartolomei ed Erik Pittini, oltre a Mauro De Filippis, Erica Sessa, Sara Bongini e Domenico Simeone.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I convocati dell’Italia nel Trap

Trap: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Erica Sessa, Jessica Rossi, Silvana Stanco.

I convocati dell’Italia nello Skeet

Skeet: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone.

Atene come test verso i Mondiali di Doha

Gli Europei rappresenteranno un banco di prova importante in vista della rassegna iridata di novembre. Dopo Atene, infatti, l’attenzione si sposterà sul Gran Mondiale di Doha, dove oltre ai titoli mondiali saranno in palio anche punti e pass decisivi nel percorso verso Los Angeles 2028.

Per l’Italia l’obiettivo è confermarsi tra le nazioni di riferimento del tiro a volo internazionale, mettendo alla prova tanto i campioni più esperti quanto gli atleti chiamati a cercare un risultato di prestigio sulla scena continentale.