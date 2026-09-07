Ultimate Championship 2026, Italia: sette azzurri convocati per la 4×400 mista

A Budapest dall’11 al 13 settembre la nuova manifestazione internazionale di atletica. Benati, Scotti e Sito tra gli uomini; Bonora, Mangione, Polinari e Coiro tra le donne. Finale secca domenica alle 19.53.

Sette azzurri sono stati convocati per la staffetta 4×400 mista agli Ultimate Championship 2026, la nuova manifestazione internazionale di atletica in programma a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

La direzione tecnica nazionale ha ufficializzato i nomi a disposizione per la prova, che non prevede batterie: la finale secca si correrà domenica 13 settembre alle ore 19.53.

Tre campioni d’Europa tra gli uomini

Per il settore maschile sono stati selezionati Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Luca Sito, tutti protagonisti della staffetta 4×400 che ha conquistato il titolo europeo a Birmingham.

Soltanto due dei tre saranno poi schierati nella formazione chiamata a disputare la finale di Budapest.

Bonora, Mangione, Polinari e Coiro tra le donne

In campo femminile la convocazione riguarda in blocco le quattro atlete reduci dal bronzo europeo nella 4×400: Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari ed Eloisa Coiro.

Coiro, primatista italiana degli 800 metri, sarà impegnata a Budapest anche nella prova individuale sul doppio giro di pista nei giorni precedenti la finale della staffetta.

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I sette convocati dell’Italia per la 4×400 mista

Uomini: Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Luca Sito.

Donne: Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari, Eloisa Coiro.

Non essendoci un turno eliminatorio, la formazione definitiva sarà composta da quattro atleti, due uomini e due donne.

Italia qualificata grazie alle World Relays

L’Italia ha conquistato il posto nella 4×400 mista degli Ultimate Championship grazie al quinto posto ottenuto alle World Relays di Gaborone dello scorso maggio.

A Budapest gli azzurri troveranno alcune delle nazionali più competitive al mondo: Stati Uniti, Giamaica, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Kenya, Norvegia e Belgio, oltre all’Ungheria padrona di casa.

Tamberi già certo della presenza a Budapest

Nelle prossime ore World Athletics ufficializzerà l’elenco completo degli italiani qualificati per la manifestazione, già ribattezzata il “Mondiale dei Mondiali”.

Tra le presenze già certe c’è quella di Gianmarco Tamberi, che prenderà parte alla gara di salto in alto grazie a una wild card.

Per la 4×400 mista, invece, l’appuntamento decisivo è fissato per domenica 13 settembre alle 19.53, quando l’Italia proverà a inserirsi nella lotta con le migliori staffette internazionali.