Champions League 2026/27 al via su Sky e NOW: 17 partite live, quattro italiane in campo

Da martedì 8 a giovedì 10 settembre la prima giornata della League Phase. Real Madrid-Inter apre il cammino delle italiane, poi Napoli-Arsenal, Fenerbahçe-Roma e Como-Lipsia. Tutte le sfide Sky anche con Diretta Gol.

La Champions League 2026/27 prende il via su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 8 a giovedì 10 settembre si disputa la prima giornata della League Phase, con 17 partite in diretta sulla piattaforma e la possibilità di seguire gli incontri in contemporanea attraverso Diretta Gol.

Sky trasmetterà complessivamente 185 delle 203 partite della competizione in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Quattro le italiane al via: Inter, Napoli, Roma e Como.

Real Madrid-Inter apre il cammino delle italiane

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà l’Inter, attesa martedì 8 settembre alle 21 dalla trasferta contro il Real Madrid. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW.

Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. Inviati Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Napoli-Arsenal mercoledì su Prime Video

Mercoledì 9 settembre alle 21 sarà il turno del Napoli, impegnato al Maradona contro l’Arsenal.

I clienti Sky abbonati anche ad Amazon Prime potranno seguire la partita attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Grazie all’accordo con Amazon Prime Video, tutti i 203 incontri della Champions saranno inoltre disponibili integralmente su Sky Business, permettendo a bar e hotel di trasmettere anche il miglior match del mercoledì.

Giovedì Fenerbahçe-Roma e l’esordio storico del Como

Giovedì 10 settembre alle 18.45 la Roma farà il proprio debutto sul campo del Fenerbahçe. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW, con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Lorenzo Minotti.

Alle 21 toccherà invece al Como, alla prima partita della propria storia in Champions League. I lombardi ospiteranno il Lipsia, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con Massimo Gobbi al commento.

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Champions League, il programma di martedì 8 settembre

Ore 18.45

Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW.

Bruges-Aston Villa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW.

Telecronaca Gaia Brunelli; Diretta Gol Riccardo Morelli.

AEK Atene-LASK – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Federico Zanon.

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW.

Real Madrid-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW.

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi; inviati Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi; Diretta Gol Riccardo Gentile.

FC Porto-Manchester United – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW.

Telecronaca Stefano Borghi; inviato Filippo Benincampi; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Borussia Dortmund-Villarreal – Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Manuel Favia; Diretta Gol Federico Botti.

Lille-Real Betis – Sky Sport 255 e NOW.

Telecronaca Paolo Redi; Diretta Gol Antonio Nucera.

Champions League, il programma di mercoledì 9 settembre

Ore 18.45

Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW.

Barcellona-Feyenoord – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW.

Telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Alessandro Sugoni.

Stoccarda-Viking FK – Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Giovanni Poggi; Diretta Gol Christian Giordano.

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW.

Liverpool-Atletico Madrid – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW.

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani; inviato Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Sporting Lisbona-Galatasaray – Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Elia Faggion; Diretta Gol Federico Zanon.

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW.

Telecronaca Dario Massara; Diretta Gol Daniele Barone.

Alle 21 si giocherà anche Napoli-Arsenal, disponibile in esclusiva su Prime Video.

Champions League, il programma di giovedì 10 settembre

Ore 18.45

Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW.

Fenerbahçe-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW.

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Federico Zancan.

PSV Eindhoven-Shakhtar – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Calogero Destro; Diretta Gol Manuel Favia.

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW.

Como-Lipsia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW.

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini; Diretta Gol Davide Polizzi.

Bayern-Bodø/Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW.

Telecronaca Federico Botti; Diretta Gol Dario Massara.

Slavia Praga-Lens – Sky Sport 254 e NOW.

Telecronaca Fabrizio Redaelli; Diretta Gol Nicolà Ramella.

Manchester United-Sabah Masazir – Sky Sport 255 e NOW.

Telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Daniele Barone.

Sky Calcio Show: gli studi della prima giornata

Ampio spazio anche all’approfondimento con Sky Calcio Show. Ogni giornata partirà alle 18 con lo studio dedicato agli anticipi, mentre dalle 20 e nel postpartita sarà Federica Masolin a guidare l’analisi insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

Martedì 8 settembre: dalle 18 Licia Virdis e Paolo Condò; dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin con Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban e Aldo Serena. A mezzanotte After Party Show con Mario Giunta, Zvonimir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli.

Mercoledì 9 settembre: dalle 18 Licia Virdis e Alessandro Costacurta; dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin con Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Faouzi Ghoulam e Paolo Condò. Dalle 24 After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Nicolò Omini.

Giovedì 10 settembre: dalle 18 Mario Giunta e Alessandro Florenzi; dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin con Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini. A mezzanotte After Party Show con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi.

Tre serate consecutive che apriranno così la nuova stagione europea su Sky e NOW, con Diretta Gol ad accompagnare contemporaneamente tutti i principali campi della prima giornata della League Phase.