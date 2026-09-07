Taekwondo, Dell’Aquila sul podio a Muju: rivivi le emozioni su Taekwondo Plus

Il campione olimpico chiude terzo nei -58 kg e firma il miglior risultato azzurro nel Grand Prix G6 in Corea del Sud. L’evento è stato trasmesso su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni.

Vito Dell’Aquila ancora sul podio internazionale. Il 25enne di Mesagne ha conquistato il terzo posto nei -58 kg al Grand Prix di Muju 2026, firmando il miglior risultato della spedizione italiana nell’appuntamento G6 disputato in Corea del Sud e valido per i ranking mondiale e olimpico.

La tre giorni di Muju è stata trasmessa su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere le emozioni della competizione.

Dell’Aquila, secondo podio consecutivo in un Grand Prix

Per Dell’Aquila si tratta del secondo podio consecutivo in un Grand Prix, arrivato tre mesi dopo il successo ottenuto al Foro Italico.

Il campione olimpico di Tokyo 2021 ha disputato un torneo di alto livello, vincendo tre incontri per 2-0 prima di fermarsi in semifinale contro il sudcoreano Tae-Joon Park, campione olimpico a Parigi 2024.

Il confronto è rimasto combattuto, ma alla fine è stato il padrone di casa a conquistare l’accesso alla finale, poi persa contro il connazionale Jun Seo Bae.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un altro passo verso Los Angeles 2028

Il bronzo di Muju consente a Dell’Aquila di aggiungere altri punti importanti nel lungo percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Archiviata la trasferta coreana, l’azzurro potrà ora concentrare la preparazione sulla Finale del Grand Prix in Kazakistan, in programma alla fine di novembre.

Italia, due noni e un diciassettesimo posto

Nel complesso la spedizione italiana lascia Muju con un podio, due noni posti e una diciassettesima posizione.

Mattia Molin si è fermato agli ottavi nei pesi massimi, chiudendo al nono posto. Stesso piazzamento per Andrea Conti nei -58 kg, eliminato a sua volta negli ottavi.

Angelo Mangione, impegnato nei -80 kg, ha invece concluso la propria gara al primo turno, terminando in diciassettesima posizione.

Assente Simone Alessio

Non ha preso parte alla trasferta coreana Simone Alessio, altra grande stella del taekwondo italiano, impegnato nel recupero dopo l’operazione al menisco a cui si era sottoposto nelle settimane precedenti.

In sua assenza, è stato quindi Dell’Aquila a trascinare la squadra azzurra e a regalare all’Italia l’unico piazzamento sul podio del Grand Prix.

Grand Prix di Muju, rivivi le emozioni su Taekwondo Plus

L’intero appuntamento è stato trasmesso su Taekwondo Plus, canale tematico dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Gli appassionati possono rivivere le emozioni del Grand Prix di Muju 2026 attraverso la collection dedicata disponibile su Sportface TV, con i momenti della tre giorni coreana che ha visto Vito Dell’Aquila tornare ancora una volta sul podio internazionale.