Mondiali iQFoil, Falcioni sale al terzo posto: anche Renna vede la semifinale

Quarta giornata molto positiva per l’Italia ai Mondiali iQFoil 2026 di Weymouth e Portland. Con vento tra i 15 e i 20 nodi, sono state disputate quattro prove Course Racing sia nella flotta femminile sia nella Gold Fleet maschile. Le notizie migliori arrivano da Medea Falcioni e Nicolò Renna, entrambi in zona qualificazione diretta per la semifinale della Medal Series.

Falcioni vola al terzo posto e sogna in grande

Medea Falcioni continua a stupire. La quindicenne marchigiana ha chiuso la giornata con i piazzamenti 22-19-26-3, salendo dal quarto al terzo posto assoluto con 109 punti netti. Una posizione che, se mantenuta, le garantirebbe l’accesso diretto alla semifinale iridata, riservato a chi chiude l’Opening Series tra il terzo e il quinto posto.

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Più complicato l’assalto alla finale diretta: Falcioni deve recuperare 35 punti su Sharon Kantor e 65 sulla leader Tamar Steinberg. Alle sue spalle conserva comunque un margine importante sulla zona di esclusione dalla Medal Series. Marta Maggetti è invece 18esima, Carola Colasanto 28esima, Sofia Renna 40esima e Linda Oprandi 44esima.

Renna sesto, ma la concorrenza resta vicinissima

Tra gli uomini Nicolò Renna occupa il sesto posto dopo una giornata chiusa con 12-15-3-3. L’azzurro è distante 27 punti dall’accesso diretto alla finale, ma al momento occupa l’ultimo posto utile per entrare direttamente in semifinale. La situazione resta però apertissima, anche perché Grae Morris è a soli quattro punti, Kiran Badloe a cinque.

In testa comanda Noah Lyons davanti a Johan Coe, Nicolas Goyard e Luuc Van Opzeeland. bene anche Federico Alan Pilloni, 11esimo a tre punti dalla top 10, mentre Tomasini è 17esimo.