US Open, polemica dopo Alcaraz-Shelton: il preparatore dello spagnolo critica gli orari notturni

Il quarto di finale è iniziato dopo le 23 ed è terminato alle 3.30 locali dopo oltre quattro ore e mezza. Alberto Lledó: “Iniziare un match al meglio dei cinque set alle 11 di sera non è sano per un atleta”.

La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Ben Shelton nei quarti di finale degli US Open continua a far discutere, questa volta per gli orari della sfida e per l’impatto che una partita terminata nel cuore della notte può avere sulla salute degli atleti.

Lo spagnolo, campione in carica a New York, è stato eliminato dal padrone di casa al termine di una maratona di cinque set durata oltre quattro ore e mezza.

Alcaraz-Shelton finisce alle 3.30 del mattino

I due giocatori sono entrati sull’Arthur Ashe Stadium dopo le 23 e hanno concluso il loro incontro intorno alle 3.30 del mattino, ora locale.

Uno sforzo particolarmente pesante per Alcaraz, apparso visibilmente provato dalla fatica e arrivato anche a vomitare durante un cambio di campo.

La situazione ha riacceso così il dibattito sulla programmazione delle sessioni serali negli Slam, soprattutto quando si tratta di incontri maschili al meglio dei cinque set.

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Il preparatore di Alcaraz: “Non è sano per un atleta”

A intervenire è stato Alberto Lledó, preparatore atletico del numero 3 del mondo, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha criticato apertamente l’orario di inizio della partita.

“In alcune occasioni so, e lo affermo con umiltà, che la prestazione non è sinonimo di salute”, ha scritto Lledó.

Il preparatore ha poi aggiunto: “Dobbiamo adattarci a qualsiasi circostanza, e chi lo fa per primo ha un vantaggio competitivo, ma iniziare una partita di tennis di cinque set alle 11 di sera non è affatto sano per un atleta”.

Una sconfitta che lascia anche strascichi fuori dal campo

Alcaraz lascia così New York non soltanto dopo l’eliminazione contro Shelton, ma anche al centro di una discussione più ampia sulla gestione degli orari e sul recupero fisico dei giocatori.

Il tema va oltre il risultato del singolo incontro e riguarda la sostenibilità di partite che, per durata e orario di conclusione, possono protrarsi fino alle prime ore del mattino.