Premier Padel 2026, Paris Major su Sky e NOW: quarti, semifinali e finali in diretta

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il penultimo Major della stagione al Roland-Garros. In campo le migliori coppie del circuito, con finali domenica dalle 14 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Il Premier Padel 2026 fa tappa a Parigi per il Paris Major. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il penultimo Major della stagione sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con gli incontri in programma sui campi del Roland-Garros.

Nel tabellone femminile si rinnova la sfida al vertice tra le coppie Triay/Brea, González/Josemaría e Ustero/Sanchez. Tra gli uomini prosegue invece il confronto tra Tapia/Coello e Chingotto/Galán.

Paris Major, venerdì i quarti di finale

La copertura televisiva comincerà venerdì 11 settembre dalle ore 13 con i quarti di finale, trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Le telecronache saranno affidate a Stefano De Grandis, Emiliano Siciliani, Giuseppe Di Giovanni e Nicolò Cotto.

Sabato le semifinali femminili e maschili

Sabato 12 settembre sarà il turno delle semifinali femminili e maschili, ancora a partire dalle 13 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Al commento ci saranno Alessandro Lupi, Gustavo Spector, Lorenzo Cazzaniga e Mauricio Algarra.

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Domenica le finali del Paris Major

Il Paris Major si concluderà domenica 13 settembre. La finale femminile scatterà alle 14, mentre quella maschile è prevista alle 16.

Entrambe saranno trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, oltre che in streaming su NOW. La telecronaca delle finali sarà affidata ad Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.

Premier Padel 2026, il programma tv del Paris Major

Venerdì 11 settembre

Quarti di finale

Dalle 13 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Sabato 12 settembre

Semifinali femminili e maschili

Dalle 13 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Domenica 13 settembre

Finale femminile alle 14 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Finale maschile alle 16 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Tre giornate decisive, dunque, per il Paris Major, con il Premier Padel pronto a vivere al Roland-Garros uno degli appuntamenti più importanti della fase finale della stagione.