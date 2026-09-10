Compak Sporting, a Foligno è caccia agli scudetti: domenica il Campionato Italiano di Società

Tutto pronto a Foligno per il Campionato Italiano di Società 2026 di Compak Sporting. Domenica 13 settembre le pedane del Club Olimpico Foligno ospiteranno le squadre provenienti da tutta Italia, chiamate a contendersi i titoli tricolori in una delle manifestazioni più importanti della stagione nazionale. La formula prevede due distinti gruppi di gara, organizzati in base alla composizione delle squadre e alle caratteristiche dei tiratori.

Gruppo A: squadre divise per categoria di appartenenza

Il Gruppo A sarà riservato alle squadre composte in base alla categoria dei tiratori. Ogni formazione potrà schierare un massimo di sei componenti e le società saranno ulteriormente suddivise in due sottogruppi.

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Da una parte ci saranno i club appartenenti alla prima e seconda categoria di affiliazione, dall’altra quelli di terza e quarta categoria. Una struttura pensata per rendere il confronto il più equilibrato possibile e valorizzare il rendimento complessivo delle singole società.

Gruppo B: spazio alle squadre costruite in base alla qualifica

Differente invece la formula prevista per il Gruppo B, nel quale le squadre saranno composte tenendo conto della qualifica dei tiratori. In questo caso ogni formazione potrà essere composta da un massimo di tre atleti. Il Campionato Italiano di Società rappresenta così un appuntamento capace di mettere al centro non soltanto le prestazioni individuali, ma soprattutto la forza e la profondità dei club.

Domenica, quindi, Foligno diventerà il cuore del Compak Sporting Italiano: in palio ci saranno gli scudetti tricolori 2026 e ogni società proverà a chiudere la stagione nazionale nel modo più prestigioso possibile.