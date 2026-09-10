Atletica, Ultimate Championship 2026 su Sky e NOW: Tamberi, Jacobs e Iapichino a Budapest

Dall’11 al 13 settembre debutta la nuova competizione di World Athletics con i migliori atleti del circuito internazionale. Diretta su Sky Sport Max e streaming su NOW: tra gli azzurri anche Dosso, Derkach e la 4×400 mista.

Una nuova competizione internazionale di atletica leggera debutta su Sky e NOW. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre Budapest ospiterà la prima edizione del World Athletics Ultimate Championship, torneo riservato ai migliori interpreti del circuito mondiale.

In base alle diverse specialità saranno ammessi gli otto o sedici migliori atleti del ranking mondiale, oltre ai campioni olimpici e mondiali in carica. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Ultimate Championship, gli italiani in gara a Budapest

Numerosa la presenza azzurra nella prima edizione della competizione. Nel salto in alto sarà protagonista Gianmarco Tamberi, mentre Larissa Iapichino sarà impegnata nel lungo e Dariya Derkach nel triplo.

Nei 100 metri femminili riflettori su Zaynab Dosso, mentre tra gli uomini è atteso il ritorno in gara di Marcell Jacobs. L’Italia sarà presente anche nella staffetta 4×400 mista.

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World Athletics Ultimate Championship su Sky e NOW

La copertura partirà venerdì 11 settembre alle 19 su Sky Sport Max. La seconda giornata sarà trasmessa sabato 12 dalle 18, mentre domenica 13 si disputerà l’atto conclusivo.

La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero e Franco Bragagna, con il commento tecnico del campione olimpico Stefano Baldini.

Da Budapest ci sarà inoltre Federica Frola, inviata al Gyula Zsivotzky National Athletics Centre, che raccoglierà le interviste ai protagonisti e fornirà aggiornamenti durante le diverse edizioni di Sky Sport 24.

Ultimate Championship 2026, il programma tv

Venerdì 11 settembre – 1ª giornata

Dalle ore 19 su Sky Sport Max

Sabato 12 settembre – 2ª giornata

Dalle ore 18 su Sky Sport Max

Domenica 13 settembre – 3ª giornata

Dalle ore 19 su Sky Sport Max

Tutte le giornate saranno disponibili anche in streaming su NOW. Approfondimenti e aggiornamenti accompagneranno l’evento anche su SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport, Sky Sport 24 e attraverso i canali social ufficiali di Sky Sport.