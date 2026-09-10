ATP Finals 2026, Zverev può superare Sinner nella Race: con il titolo agli US Open va al comando

L’azzurro guida verso Torino con 7.950 punti ed è già qualificato. Il tedesco, approdato in semifinale a New York, può raggiungerlo arrivando in finale e sorpassarlo in caso di vittoria. Cobolli è quinto.

Alexander Zverev può superare Jannik Sinner nella Race verso le ATP Finals 2026. Lo scenario potrebbe concretizzarsi già al termine degli US Open, dove il tedesco è ancora in corsa per il titolo.

Sinner resta al comando della classifica stagionale con 7.950 punti ed è già qualificato per Torino. Zverev, però, grazie alla semifinale raggiunta a New York è salito a 7.450 punti, portandosi a sole 500 lunghezze dall’azzurro.

Zverev può agganciare Sinner già con la finale

I conti sono semplici. Se il numero 2 del ranking ATP dovesse raggiungere la finale degli US Open, salirebbe a 7.950 punti, raggiungendo Sinner in testa alla Race.

In caso di vittoria del torneo, invece, Zverev arriverebbe a 8.650 punti e diventerebbe il nuovo leader della corsa alle ATP Finals.

Il tedesco, ultimo vincitore del Roland Garros, ha quindi la possibilità di completare a New York il sorpasso nei confronti dell’altoatesino, che conserva per il momento la prima posizione.

ATP Finals, anche Cobolli in piena corsa

La situazione resta interessante anche in chiave italiana. Alle spalle dei primi tre c’è infatti Flavio Cobolli, attualmente quinto con 3.530 punti e quindi pienamente coinvolto nella battaglia per uno degli otto posti disponibili a Torino.

Davanti a lui figura Ben Shelton, ancora in corsa agli US Open e potenzialmente in grado di arrivare fino a 5.120 punti conquistando il titolo. Alle spalle dell’azzurro c’è invece Frances Tiafoe, che vincendo a New York potrebbe raggiungere quota 4.530.

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Race ATP Finals 2026, la classifica

1. Jannik Sinner – 7.950 punti – già qualificato

2. Alexander Zverev – 7.450 punti – già qualificato, ancora in corsa agli US Open

3. Carlos Alcaraz – 4.050 punti

4. Ben Shelton – 3.930 punti – ancora in corsa agli US Open

5. Flavio Cobolli – 3.530 punti

6. Frances Tiafoe – 3.330 punti – ancora in corsa agli US Open

7. Arthur Fils – 3.150 punti

8. Daniil Medvedev – 2.780 punti

9. Rafael Jodar – 2.509 punti

10. Taylor Fritz – 2.480 punti

Sinner e Zverev hanno già messo al sicuro la qualificazione, mentre la battaglia per le altre posizioni resta aperta. E il finale degli US Open potrebbe modificare già in maniera significativa anche la vetta della Race.