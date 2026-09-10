MotoGP, GP San Marino: Bezzecchi sogna il colpo a Misano, Marquez e Martin lanciano la sfida

Il riminese alla vigilia: “Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma sto ancora recuperando”. Marquez: “Darò il 100%”. Martin: “Possiamo battagliare lì davanti”.

Marco Bezzecchi non nasconde il desiderio di vincere davanti al pubblico di casa, ma evita proclami alla vigilia del Gran Premio di San Marino di MotoGP. Sul circuito di Misano il pilota riminese proverà a inserirsi nella lotta per il successo, pur dovendo ancora fare i conti con le conseguenze dell’ultimo infortunio.

“Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po’ più difficili”, ha spiegato Bezzecchi. Le indicazioni provenienti dalla spalla sono comunque positive: “Fortunatamente la spalla sta funzionando bene. L’obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione”.

Bezzecchi: “Inutile fare viaggi mentali, proverò a partire forte”

Il riferimento è anche a quanto fatto al Mugello, ma Bezzecchi preferisce tenere basse le aspettative: “Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello ma non so se riuscirò a ripeterlo. Arrivo qui in una situazione completamente diversa, per cui è inutile fare viaggi mentali spinti”.

Il riminese si aspetta comunque di poter essere competitivo fin dalle prime sessioni: “Credo di poter cominciare forte fin da domani. La moto è molto cambiata dall’anno scorso, ma anche le condizioni generali del weekend sono cambiate. Voglio cominciare nella maniera migliore”.

Bezzecchi sottolinea inoltre i progressi tecnici: “Il pacchetto è più competitivo, io sono un po’ più indietro a livello fisico rispetto all’anno scorso ma cercherò di fare del mio meglio”.

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Bezzecchi su Antonelli: “Il suo successo è una motivazione”

Spazio anche al rapporto con Kimi Antonelli, protagonista in Formula 1. “Siamo semplicemente amici però sicuramente vedere il successo che sta avendo è una grande motivazione per me”, ha raccontato Bezzecchi.

“Spero di essere un po’ un’ispirazione per lui. Vedere quello che ha fatto a Monza è stato un bel plus di adrenalina”, ha concluso.

Marquez: “La chiave è essere il più veloce possibile”

Tra i principali candidati al successo a Misano c’è anche Marc Marquez, che guarda alle ultime gare della stagione con un obiettivo preciso: “La chiave per queste ultime gare è cercare di essere il più veloce, così da avere più chance di vincere il titolo”.

Il pilota Ducati preferisce però aspettare le prime indicazioni del weekend: “Dobbiamo capire quale sarà il potenziale delle Aprilia. Qui Marco è stato velocissimo l’anno scorso. Darò il mio 100%”.

Marquez e i problemi alla spalla: “Voglio concentrarmi sul titolo”

Marquez è tornato anche sulle proprie condizioni fisiche e sulla foto pubblicata per mostrare la situazione della spalla.

“Ho imparato che quando ci sono dei punti di domanda, delle speculazioni, la cosa più semplice è essere onesto”, ha spiegato. “Ho mostrato la mia reale situazione, il mio dottore ha parlato di quanto l’infortunio dell’Indonesia mi abbia condizionato. Non ho nient’altro da dire, voglio concentrarmi per provare a vincere il titolo”.

Martin: “Possiamo battagliare davanti”

Ambizioni importanti anche per Jorge Martin con l’Aprilia. “Qui in passato ho avuto buone soddisfazioni. Aprilia ha vinto con Marco l’anno scorso, anche Marc ha vinto qui, quindi il livello è alto. Siamo pronti, abbiamo una buona velocità e possiamo battagliare lì davanti”.

Martin riconosce però di non essere ancora nelle condizioni ideali: “Non mi sento ancora al 100%, in alcune piste sto bene mentre in altre faccio più fatica”.

Il pilota Aprilia guarda comunque con fiducia alla parte conclusiva della stagione: “Devo iniziare bene questo weekend, le prossime piste credo che siano a me favorevoli. Non sento di avere la velocità per lottare per la vittoria ogni weekend”.

L’obiettivo sarà ridurre ulteriormente il divario dai due rivali: “Cercherò di continuare a lavorare per cercare di raggiungere la velocità di Marc e Marco, sento di essere ancora un po’ indietro rispetto a loro”.