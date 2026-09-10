Calcio su Sky e NOW dall’11 al 14 settembre: Serie A, Serie C, Premier League e Bundesliga, tutti gli orari

Weekend ricchissimo nella Casa dello Sport: Napoli-Bologna, Atalanta-Cagliari e Inter-Udinese per la Serie A, il derby Manchester United-Manchester City in Premier League, la quarta giornata di Serie C e le semifinali della Serie A Women’s Cup.

Un lungo weekend di calcio su Sky e in streaming su NOW da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. La programmazione comprende la quarta giornata di Serie A Enilive, l’intero turno della Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Women’s Super League, oltre alle semifinali della Serie A Women’s Cup.

In Serie A saranno tre le gare trasmesse in co-esclusiva: Atalanta-Cagliari sabato alle 20.45, Napoli-Bologna domenica alle 18 e Inter-Udinese lunedì alle 20.45.

Tra gli appuntamenti internazionali spicca invece il derby di Manchester tra United e City, in programma domenica alle 17.30. La Serie C vivrà contemporaneamente la quarta giornata con tutte le 60 squadre impegnate nei tre gironi.

Serie A su Sky e NOW: Napoli-Bologna domenica alle 18

Il primo appuntamento con la quarta giornata di Serie A su Sky sarà Atalanta-Cagliari, sabato 12 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Dario Massara, commento di Riccardo Montolivo, con Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti inviati sul campo.

Domenica 13 alle 18 spazio a Napoli-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena; inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Il turno si chiuderà lunedì 14 settembre alle 20.45 con Inter-Udinese, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Massimo Gobbi, con Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi inviati.

Sky trasmette per tutta la stagione tre partite in co-esclusiva per ogni giornata, mentre gli Skylights di tutte le 380 gare permettono di rivedere i momenti principali del campionato. Tutti i dieci incontri di ciascun turno sono inoltre disponibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici attraverso Sky Business.

Gli studi Sky della quarta giornata di Serie A

La copertura comincia venerdì alle 22.40 con Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano insieme a Walter Zenga, Riccardo Gentile e Andrea Zorzi.

Sabato appuntamento dalle 14 e dalle 17 con La Casa dello Sport con Mario Giunta, Angelo Carotenuto e Federico Zancan; dalle 18 e dalle 20.40 con Campo Aperto insieme a Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini; dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

Domenica La Casa dello Sport sarà condotta da Sara Benci con Fernando Orsi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Dalle 20.45 spazio a Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Dario Massara, mentre il pre e postpartita sarà affidato a Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Lunedì chiusura con L’Originale di Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.

Serie A Women’s Cup, nel weekend le semifinali

Spazio anche alla Serie A Women’s Cup. Sabato 12 settembre alle 20.30 si giocherà Juventus-Inter su Sky Sport Arena, con telecronaca di Gaia Brunelli.

La seconda semifinale è prevista domenica 13 alle 12 su Sky Sport Calcio. Nel testo principale del comunicato Sky la partita indicata è Sassuolo-Roma.

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Premier League, domenica il derby Manchester United-Manchester City

La quarta giornata di Premier League comincia sabato 12 settembre. Alle 16 sono in programma Chelsea-Hull City su Sky Sport Calcio, telecronaca di Nicolò Ramella; Liverpool-Fulham su Sky Sport 258 con Matteo Marceddu; Aston Villa-Nottingham Forest su Sky Sport 259 con Federico Zanon.

Alle 18.30 sarà il momento di Tottenham-Everton su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con Gianluigi Bagnulo, mentre alle 21 Sunderland-Arsenal andrà in onda su Sky Sport Max e Sky Sport 256 con Massimo Marianella.

Domenica alle 15 Coventry-Brighton sarà trasmessa su Sky Sport Calcio con Massimo Marianella. Alle 17.30 il grande appuntamento con Manchester United-Manchester City su Sky Sport Uno, telecronaca di Federico Zancan.

Lunedì 14 alle 21 chiuderà il programma Leeds-Newcastle su Sky Sport Max con Paolo Ciarravano.

Bundesliga, Bayern in campo domenica

La terza giornata di Bundesliga partirà venerdì 11 settembre alle 20.30 con Union Berlino-Schalke 04 su Sky Sport 256, telecronaca di Riccardo Morelli.

Sabato alle 15.30 toccherà a Borussia Dortmund-SC Paderborn 07 su Sky Sport 256 con Giovanni Rispoli, mentre alle 18.30 Colonia-Werder Bremen sarà su Sky Sport Calcio con Paolo Redi.

Domenica alle 15.30 Lipsia-Amburgo sarà trasmessa su Sky Sport 257 con Federico Casotti. Alle 17.30 il programma prevede Elversberg-Bayern Monaco su Sky Sport 255, con Paolo Ciarravano.

2. Bundesliga e Women’s Super League

Nel weekend spazio anche alla quinta giornata della 2. Bundesliga. Venerdì 11 alle 18.30 Norimberga-Hannover sarà su Sky Sport Calcio con Elia Faggion; sabato alle 13 sullo stesso canale Bochum-Greuther Fürth, con telecronaca di Calogero Destro.

Per la seconda giornata della Women’s Super League, domenica alle 15.45 è in programma Arsenal-Crystal Palace, con telecronaca di Gaia Brunelli.

Serie C Sky Wifi, venerdì 11 settembre

La quarta giornata della Serie C Sky Wifi sarà interamente disponibile su Sky e NOW. Venerdì alle 21 si disputano:

Altamura-Bari – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Salernitana-Potenza – Sky Sport 252

Casarano-Barletta – Sky Sport 253

Audace Cerignola-Giugliano – Sky Sport 254

Serie C, le partite di sabato 12 settembre

Ore 15

Atalanta U23-Pescara – Sky Sport 251

Inter U23-Casertana – Sky Sport 252

Cosenza-Cavese 1919 – Sky Sport 253

Savoia-Crotone – Sky Sport 254

Vado-Campobasso – Sky Sport 255

Ore 18

Spezia-Livorno – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Catania-Scafese – Sky Sport Arena e Sky Sport 251

Monopoli-Foggia – Sky Sport 254

Guidonia Montecello 1937-Reggiana – Sky Sport 255

Pineto-Sambenedettese – Sky Sport 256

Sorrento-AZ Picerno – Sky Sport 257

Ore 21

Gubbio-Latina – Sky Sport 253

Pianese-Grosseto – Sky Sport 254

Forlì-Vis Pesaro – Sky Sport 255

Serie C, le partite di domenica 13 settembre

Ore 15

Ravenna-Perugia – Sky Sport Arena e Sky Sport 251

Torres-Ostiamare – Sky Sport 252

Lecco-Giana Erminio – Sky Sport 253

Carpi-Cittadella – Sky Sport 254

Treviso-Pro Vercelli – Sky Sport 255

Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe – Sky Sport 256

Ore 18

Ospitaletto-Juventus Next Gen – Sky Sport 252

F. Caratese-Alcione Milano – Sky Sport 253

Lumezzane-Renate – Sky Sport 254

Ore 21

Trento-Union Brescia – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Novara-Pergolettese – Sky Sport 253

Arzignano Valchiampo-Desenzano – Sky Sport 254

Tutto il calcio del weekend su Sky Sport

La copertura sarà completata dagli aggiornamenti di Sky Sport 24, dai contenuti di SkySport.it e dai canali social ufficiali di Sky Sport. Per il calcio internazionale torna inoltre La Casa dello Sport Internazionale: sabato dalle 13 e dalle 15.30 con Valentina Mariani e Paolo Ciarravano e domenica dalle 19.30 con Valentina Mariani e Massimo Marianella. Dal lunedì al venerdì alle 14 prosegue anche Euroshow con Niccolò Omini.

Per la Serie C, Sky e NOW trasmettono nell’arco della stagione tutte le 1.143 partite, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi di finale, con rubriche dedicate ai tre gironi e aggiornamenti su Sky Sport 24.