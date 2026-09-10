Giro della Lunigiana 2026, annullata anche la seconda tappa: decisiva una frana sul percorso

Dopo lo stop alla frazione inaugurale, cancellata anche la Portofino-Chiavari. L’arrivo era stato anticipato durante la corsa e Van Kerckhove aveva tagliato per primo il traguardo, ma la comunicazione non era arrivata a tutti: risultati annullati.

Non c’è pace per il Giro della Lunigiana 2026. Dopo la cancellazione della prima tappa, anche la seconda frazione, la Portofino-Chiavari, è stata definitivamente annullata nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre.

Alla base della decisione ancora una volta le difficili condizioni sul territorio: il maltempo che ha interessato il Levante ligure e, in particolare, una frana verificatasi sul percorso hanno reso impossibile completare la tappa secondo il tracciato originario.

Giro della Lunigiana, arrivo anticipato durante la corsa

La gara era regolarmente partita da Portofino con arrivo previsto a Chiavari. A corsa in svolgimento, però, l’organizzazione ha dovuto modificare il programma per l’impossibilità di percorrere regolarmente la parte conclusiva.

È stato quindi deciso di anticipare il traguardo in corrispondenza di un punto precedentemente previsto come sprint intermedio, nella zona di Pezzonasca di Moconesi, intorno al chilometro 69.

La volata si è effettivamente disputata e il primo a transitare è stato il belga Seff Van Kerckhove, campione uscente della corsa.

Comunicazione non arrivata a tutti: la Giuria annulla la tappa

Successivamente è però emerso un problema decisivo. La variazione del traguardo non sarebbe stata comunicata in maniera uniforme a tutte le squadre e a tutti i corridori.

La Giuria internazionale, verificata la situazione, ha quindi deciso di annullare completamente i risultati della frazione, senza assegnare tempi né classifiche.

Van Kerckhove aveva dunque tagliato per primo il nuovo traguardo, ma il risultato non è stato convalidato proprio per garantire la regolarità sportiva della competizione.

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Seconda cancellazione consecutiva

Per la 50ª edizione del Giro della Lunigiana si tratta del secondo stop in altrettante giornate. Anche la tappa inaugurale di mercoledì era stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’allerta che aveva interessato il territorio.

Il Giro resta quindi ancora in attesa di poter disputare una frazione valida ai fini della classifica.

Domani due semitappe

Il programma prevede per domani due semitappe: la Fivizzano-Marina di Massa di 54,6 chilometri e la Vezzano Ligure-Riomaggiore di 45,8 chilometri, quest’ultima con arrivo in salita.

La conclusione della manifestazione è invece prevista con la Castelnuovo Magra-Casano di Luni di 108 chilometri.

Dopo due giorni segnati da maltempo, modifiche e cancellazioni, l’auspicio degli organizzatori e delle squadre è ora quello di riuscire finalmente a dare il via alla parte agonistica effettiva del Giro della Lunigiana 2026.

Giro della Lunigiana in diretta su FCI Bike LIVE

Il Giro della Lunigiana 2026 è seguito in diretta anche su FCI Bike LIVE, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La copertura accompagna le frazioni regolarmente disputate della 50ª edizione della corsa internazionale juniores, consentendo di seguire in streaming le emozioni della competizione.