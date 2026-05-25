Luna Rossa, Sirena applaude Cagliari ma c’è rammarico: “Vittoria agrodolce, volevamo due barche in finale”

Lo skipper e AD del team italiano traccia il bilancio del weekend di regate preliminari: errori e problemi tecnici hanno impedito la doppia finale, ma il calore del pubblico sardo ha sorpreso tutti. Ora si guarda a Napoli 2027.

Si chiude con un mix di soddisfazione e rimpianto il weekend di regate preliminari di Luna Rossa Prada Pirelli nelle acque di Cagliari. A fare il punto della situazione è Max Sirena, amministratore delegato e skipper del team italiano, che attraverso una nota ufficiale ha definito il risultato una «vittoria agrodolce», aprendo così il nuovo ciclo di avvicinamento all’America’s Cup di Napoli 2027.

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«Volevamo due barche in finale»

L’obiettivo dichiarato del team era portare entrambe le imbarcazioni italiane all’ultimo atto delle regate. Un traguardo che non è stato raggiunto, e Sirena lo dice chiaramente: «Quando hai la possibilità di avere due barche in finale, vuoi coglierla». La doppia finale è sfumata a causa di una combinazione di errori tattici e problemi tecnici emersi nel corso delle prove in mare.

«Abbiamo sbagliato, ma serve per crescere»

Nessuna scusa, nessun alibi. Sirena ha scelto la via della trasparenza nell’analizzare le difficoltà del weekend: «Di sicuro abbiamo commesso alcuni errori, di sicuro abbiamo avuto qualche problema con il software tecnico e quello di regata, ma non è una scusa». Lo skipper ha comunque ribadito come ogni esperienza in mare rappresenti una lezione preziosa in vista delle prossime sfide internazionali, invitando il team a godersi il risultato comunque ottenuto.

Cagliari conquista Luna Rossa

Se sul piano sportivo restano dei rimpianti, su quello umano il bilancio è totalmente positivo. Sirena ha riservato parole di grande emozione per il pubblico sardo: «Non ho mai visto così tanta folla per un evento velico». Un ringraziamento sentito è andato ai tifosi, agli organizzatori, alle autorità locali e ai volontari che hanno contribuito a rendere l’evento un successo. Per Luna Rossa, quella risposta di calore rappresenta il miglior punto di partenza possibile verso le sfide che attendono il team prima di approdare a Napoli.