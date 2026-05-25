Roland Garros, Berrettini torna a sorridere: vittoria all’esordio. Avanza anche Paolini

Buone notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini supera in quattro set Marton Fucsovics e ritrova una vittoria in uno Slam dopo oltre un anno, mentre Jasmine Paolini batte Dayana Yastremska e vola al secondo turno del Roland Garros.

Doppia gioia azzurra al Roland Garros con le vittorie di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini nel primo turno del torneo parigino.

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Berrettini batte Fucsovics e ritrova il successo negli Slam

Berrettini ha superato l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7(2), 7-5, 6-1, 6-2 dopo una partita cresciuta progressivamente set dopo set.

Per il tennista romano, attualmente numero 105 del ranking Atp, si tratta della prima vittoria in un tabellone principale Slam dagli Australian Open 2025.

Dopo aver perso il primo set al tie-break, Berrettini ha cambiato ritmo imponendo il proprio tennis e prendendo il controllo della partita fino alla chiusura in quattro parziali.

Al secondo turno l’azzurro affronterà il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 25 del torneo, che ha eliminato l’austriaco Jurij Rodionov.

Paolini supera Yastremska in due set

Esordio positivo anche per Jasmine Paolini nel tabellone femminile.

La tennista toscana, numero 13 del ranking Wta, ha sconfitto l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Una prova solida per l’azzurra, che nel secondo turno sfiderà l’argentina Solana Sierra.

“Parigi è un posto speciale per me”

Nel post partita Paolini ha parlato del legame speciale con il Roland Garros.

“È stato bello tornare qui, è un torneo speciale e oggi è stata dura contro un’avversaria forte”, ha dichiarato la tennista italiana.

“Mi ripetevo di restare concentrata e continuare a farla muovere. Qui ho tanti bei ricordi, è un posto speciale per me e spero di riuscire a sfruttare questa energia”, ha aggiunto.