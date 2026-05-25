Sky Inclusion Days 2026 a Milano il 27 maggio: Irma Testa, BigMama, Luca Argentero, Paolo Maldini e Roberto Vecchioni tra gli ospiti della quarta edizione

L’evento dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze si tiene allo Sky Campus con il tema della fiducia. La giornata in diretta sul canale 501 Sky TG24 Primo Piano e sul canale 257 Sky Sport HD.

Mercoledì 27 maggio 2026 lo Sky Campus di Milano ospita la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento annuale di Sky Italia dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il tema scelto per l’edizione 2026 è la fiducia: un valore che interroga i legami tra le persone e il ruolo che ciascuno può giocare nella costruzione di una società più aperta. L’ingresso è gratuito, previa registrazione su inclusiondays.sky.it. L’intera giornata sarà trasmessa in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano e sul canale 257 di Sky Sport HD, oltre che in streaming su skytg24.it e sul canale YouTube di Sky.

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Mattina (ore 10:00 – 13:00)

Ad aprire la giornata il benvenuto di Sarah Varetto (EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture, Sky Italia), insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e a Maurizio Borgo, Presidente dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

La sessione mattutina ospita incontri con la campionessa di pugilato Irma Testa (Un gioco da ragazze), la rapper BigMama intervistata da Roberta Noè (Riprendersi la voce), la nuotatrice paralimpica Arianna Talamona con un monologo sull’inclusione, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel e la sua guida Nicola Cotti Cottini (Fiducia assoluta), i creator Mattia Stanga ed Elisa Maino (Connessi con fiducia), e la vincitrice di X Factor 2025 rob con una speciale performance (Chaos perfetto).

Spazio anche al giornalismo con Stefano Nazzi (Raccontare la realtà e proteggersi dalla fantacronaca), al progetto Sky Up the Edit con il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, al ballerino Daniele Terenzi — primo al mondo con una protesi transfemorale — e al professor Roberto Vecchioni su salute mentale e Fondazione Vecchioni. Luca Argentero e Silvia Meacci presenteranno le attività della Onlus 1 Caffè per cambiare il futuro.

Pomeriggio (ore 14:30 – 16:15)

La seconda sessione apre con la speciale esibizione delle Bambole di Pezza e un incontro con Vera Spadini. Seguono riflessioni sul lavoro con Maccio Capatonda (protagonista del film Smart Working) e il Full Professor del Politecnico di Milano Mariano Corso, il capitano dell’Olimpia Milano Pippo Ricci (Volevo essere Robin), Barbara Cavaleri (EVP Operations and Finance, Sky Italia) insieme alla direttrice della Casa Circondariale di Opera sul valore della fiducia nella ricostruzione personale, e l’attrice Nicole De Leo su libertà e inclusione (Noi facciamo così). Bill Niada presenterà il progetto Masterpiece, sviluppato con Sky Italia sul valore dell’unicità.

Tardo pomeriggio (ore 16:30 – 19:00)

La terza sessione ospita il dialogo tra il regista Ferzan Özpetek e Giuseppe De Bellis (EVP Sport, News and Entertainment, Sky Italia) sul futuro della narrazione, Francesca Vecchioni presidente di Diversity sui set televisivi (Safe Spaces, Better Stories), la stand-up comedy di Tay Vines, la capitana della Nazionale italiana di rugby Elisa Giordano e Diego Domínguez sulla disparità di genere nello sport, Valentina Lavazza sul docufilm Risonanze su malattia e degenza pediatrica.

Chiusura in grande stile con Paolo Maldini ospite del Para Padel Project di Pippo Galliano, presentato da Federica Masolin, e la performance finale di Jo Squillo e Michelle Masullo contro la violenza di genere con Wall of Dolls Onlus. I saluti conclusivi saranno affidati all’Amministratore Delegato di Sky Italia Andrea Duilio.

Hashtag ufficiale: #SkyInclusionDays