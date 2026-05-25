Coppa del Mondo Boulder, Moroni sfiora la finale a Berna: ottima semifinale anche per Boldrini

Buoni segnali per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo Boulder a Berna. Camilla Moroni chiude a un passo dalla finale femminile, mentre Luca Boldrini conquista una preziosa semifinale tra gli uomini confermando la crescita del team azzurro.

Prosegue il percorso internazionale dell’Italia arrampicata sportiva nella seconda prova di Coppa del Mondo Boulder disputata a Berna.

Gli azzurri impegnati sulle pareti svizzere hanno affrontato qualifiche molto impegnative, raccogliendo risultati incoraggianti soprattutto con Camilla Moroni e Luca Boldrini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Moroni lotta fino all’ultimo per la finale

Ottima prova per Camilla Moroni, capace di conquistare l’accesso alla semifinale grazie a cinque top, di cui due flash, e all’11° posto ottenuto in qualifica con 124,5 punti.

In semifinale l’azzurra ha confermato grinta e qualità tecniche, riuscendo a conquistare due zone nei primi blocchi e completando con determinazione il quarto boulder.

Moroni ha così recuperato diverse posizioni in classifica, ma ha mancato di pochissimo il pass per la finale chiudendo al decimo posto.

Le altre azzurre fuori dalla top 24

Non sono invece riuscite a entrare tra le migliori 24 le altre italiane impegnate nella gara femminile.

Francesca Matuella ha terminato al 31° posto, seguita da Leonie Hofer in 51ª posizione, Giorgia Tesio in 53ª e Irina Daziano in 55ª.

La vittoria finale è andata all’australiana Mackenzie davanti alla britannica McNeice e alla statunitense Sanders.

Boldrini centra la semifinale maschile

Tra gli uomini spicca la prestazione di Luca Boldrini, autore di una grande qualifica chiusa al 21° posto grazie a due top e due zone.

Dopo aver sfiorato la semifinale nella precedente tappa di Keqiao, questa volta l’azzurro è riuscito a centrare l’obiettivo confermando la sua crescita nel circuito internazionale.

Semifinale impegnativa per l’azzurro

Nella semifinale maschile Boldrini ha affrontato blocchi molto complessi, riuscendo comunque a conquistare la zona in tutti e quattro i boulder proposti dalla tracciatura.

Il punteggio finale gli ha permesso di chiudere al 19° posto.

L’altro italiano Niccolò Antony Salvatore ha terminato invece la qualifica in 45ª posizione.

Prossima tappa a Madrid

Gli specialisti del Boulder torneranno subito in gara il prossimo weekend nella terza prova di Coppa del Mondo in programma ad Alcobendas, nei pressi di Madrid.