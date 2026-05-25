Argentina in ansia per Messi: problema muscolare con l’Inter Miami a poche settimane dai Mondiali

Preoccupazione in casa Argentina per le condizioni di Lionel Messi. Il fuoriclasse dell’Inter Miami ha lasciato il campo durante la sfida di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, ma si tratterebbe soltanto di uno stiramento senza lesioni muscolari.

Apprensione in casa Argentina nazionale di calcio a poche settimane dall’inizio dei Mondiali 2026. Lionel Messi ha infatti accusato un problema fisico durante la sfida di Major League Soccer tra Inter Miami e Philadelphia Union.

Il campione argentino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 73’, dirigendosi direttamente negli spogliatoi mentre si teneva la parte posteriore della coscia sinistra.

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Messi sostituito a scopo precauzionale

La partita è stata vinta dall’Inter Miami con il punteggio spettacolare di 6-4, trascinato dalla tripletta di Luis Suarez.

Secondo le prime informazioni, l’uscita di Messi sarebbe stata soltanto precauzionale. L’ex attaccante di FC Barcelona e Paris Saint-Germain avrebbe accusato uno stiramento al bicipite femorale, ma senza alcuna lesione muscolare.

Mondiali ormai vicini per l’Argentina

Messi si prepara a disputare il suo sesto Mondiale con la nazionale argentina e quella contro il Philadelphia Union era l’ultima partita con l’Inter Miami prima dell’inizio del torneo.

“La Pulce” avrebbe chiesto personalmente la sostituzione per evitare rischi inutili a tre settimane dall’esordio iridato dei campioni del mondo in carica.

L’Argentina debutterà il 17 giugno contro l’Algeria nazionale di calcio nel Gruppo J, prima delle sfide contro Austria nazionale di calcio e Giordania nazionale di calcio.