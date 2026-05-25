NBA playoff, Wembanyama domina gara-4: San Antonio travolge OKC e fa 2-2 nella serie

Victor Wembanyama trascina San Antonio al successo in gara-4 delle finali di Western Conference Nba. Gli Spurs battono Oklahoma City 103-82 e riportano la serie in equilibrio sul 2-2 grazie a una prova dominante del fenomeno francese.
Gli San Antonio Spurs rialzano la testa e riportano in parità la serie contro gli Oklahoma City Thunder nelle finali della Western Conference Nba.
In gara-4, giocata nella notte italiana, i texani si impongono con un netto 103-82 trascinati ancora una volta da Victor Wembanyama, assoluto protagonista della serata.
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Wembanyama dominante: 33 punti contro OKC
Il talento francese chiude il match con 33 punti, otto rimbalzi, cinque assist e tre stoppate, guidando gli Spurs fin dalle prime battute.
San Antonio parte fortissimo e chiude il primo quarto con 15 punti di vantaggio, aumentando ulteriormente il margine nel secondo periodo grazie a una difesa aggressiva e molto efficace.
Una partenza che permette alla squadra allenata da Mitch Johnson di controllare la gara senza particolari difficoltà fino alla sirena finale.
Bene Fox, Castle e Vassell
Importante anche il contributo di De’Aaron Fox, autore di 12 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.
Chiudono invece con 13 punti a testa Stephon Castle e Devin Vassell.
“Non volevamo assolutamente arrivare alla sfida in casa loro sotto 3-1”, ha spiegato Vassell nel post partita. “Sapevamo di dover reagire ed è quello che abbiamo fatto”.
Gli ha fatto eco Wembanyama: “Credo che, per come siamo, dobbiamo iniziare le partite in questo modo”.
Thunder in difficoltà al tiro
Serata complicata invece per Oklahoma City, che chiude con percentuali molto basse: 33% dal campo e appena 18% da tre punti.
Anche l’MVP Shai Gilgeous-Alexander fatica offensivamente, terminando la gara con 19 punti e un 6/15 al tiro in poco più di 31 minuti.
“Sono due partite di fila che partono all’attacco”, ha commentato Shai. “Nell’ultima partita siamo riusciti a correggere il tiro, mentre stasera non ci siamo riusciti”.
Knicks-Cavaliers, New York può chiudere la serie
Nella prossima notte italiana spazio invece a gara-4 tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers.
New York avrà la possibilità di chiudere la serie e conquistare l’accesso alle Finals Nba.