Napoli, ufficiale l’addio di Conte: il club lo saluta sui social con un “Grazie Mister”

Dopo la conferenza stampa arriva anche l’ufficialità: Antonio Conte lascia il Napoli dopo due stagioni. Il tecnico salentino chiude la sua esperienza azzurra con uno scudetto, una Supercoppa Italiana e il secondo posto nell’ultimo campionato.
Il Napoli ha ufficializzato l’addio di Antonio Conte attraverso un messaggio pubblicato sui social network.
“Grazie Mister Conte”, il breve post scelto dal club azzurro per salutare l’allenatore salentino dopo due stagioni alla guida della squadra.
L’ufficialità arriva all’indomani della conferenza stampa con il presidente Aurelio De Laurentiis e dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese che ha permesso ai partenopei di chiudere il campionato al secondo posto.
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Conte chiude con uno scudetto e una Supercoppa
Nel corso della sua esperienza sulla panchina del Napoli, Conte ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, riportando il club stabilmente ai vertici del calcio italiano.
L’allenatore lascia ora una squadra che dovrà ripartire da una nuova guida tecnica per la prossima stagione.
Allegri e Italiano tra i nomi per il dopo Conte
Secondo le indiscrezioni, il primo obiettivo del Napoli sarebbe Massimiliano Allegri.
Il tecnico potrebbe liberarsi anticipatamente dal proprio contratto con il Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League.
Tra le alternative resta viva anche la candidatura di Vincenzo Italiano.
Futuro Conte, possibile ritorno in Nazionale
Per Antonio Conte potrebbe invece riaprirsi la pista che porta alla Italia nazionale di calcio.
Il nome dell’ex commissario tecnico azzurro continua infatti a essere accostato a un possibile ritorno sulla panchina della Nazionale.