Coppa del Mondo Paralimpica di scherma, la Nazionale azzurra dal 27 al 30 maggio sulle pedane statunitensi di Bradenton

La Nazionale italiana di scherma paralimpica sarà impegnata dal 27 al 30 maggio nella tappa di Coppa del Mondo di Bradenton City, in Florida. Dodici gli azzurri convocati, con il debutto ufficiale di Amelio Castro dopo l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Trasferta statunitense per la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina. Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio la Coppa del Mondo Paralimpica fa tappa a Bradenton City, in Florida, dove l’Italia – guidata dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada – punta a confermare gli eccellenti risultati delle ultime prove di Nakhon, Pisa e Budapest.

Sono 12 gli azzurri convocati per la competizione a stelle e strisce, con una grande novità nel gruppo maschile: dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, infatti, debutterà ufficialmente con il team tricolore Amelio Castro, volto iconico del movimento schermistico per la sua storia di coraggio, passione e amore per questo sport. Per lui prima volta in Nazionale con i compagni Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Mattia Galvagno e Andrea Jacquier.

Per le gare femminili, invece, le prescelte sono Andreea Mogos, Sofia Brunati, Sofia Garnero e Julia Markowska. Tra le ragazze, autorizzata a partecipare, sarà in pedana anche Enrica Archetti.

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La tappa di Bradenton City vivrà le prime tre giornate dedicate alle prove individuali, mentre il sabato il programma si chiuderà con le competizioni a squadre Open, con formula “mixed team” di due uomini e due donne (le formazioni saranno ufficializzate durante la riunione tecnica della vigilia).

Con i CT Paroli, Stella e Tarantini, lavoreranno negli USA il medico Paola Voltan e il fisioterapista Elia Sargenti. Saranno presenti, inoltre, gli officials italiani Daria Marchetti in Direzione di Torneo, Alessia Tognolli in qualità di Presidente della Commissione Arbitrale Internazionale della scherma paralimpica e gli arbitri Silvia Gdowska e Alessandro Lispi.

Coppa del Mondo Paralimpica | Bradenton City, 27-30 maggio 2026

Mercoledì 27 maggio

Fioretto femminile A (Sofia Garnero, Enrica Archetti)

Fioretto femminile B (Andreea Mogos)

Sciabola maschile A (Mattia Galvagno, Edoardo Giordan)

Sciabola maschile B (Amelio Castro, Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci)

Giovedì 28 maggio

Spada maschile A (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania)

Spada maschile B (Amelio Castro, Andrea Jacquier, Michele Massa)

Sciabola femminile A (Enrica Archetti)

Sciabola femminile B (Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos)

Venerdì 29 maggio

Fioretto maschile A (Mattia Galvagno, Emanuele Lambertini, Luca Platania)

Fioretto maschile B (Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

Spada femminile A (Sofia Garnero)

Spada femminile B (Sofia Brunati, Julia Markowska)

Sabato 30 maggio

Fioretto open a squadre

Spada open a squadre

Sciabola open a squadre