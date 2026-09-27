La grande giornata di Luna Rossa, Ugolini: “Vincere in Italia è speciale”

È stata una giornata perfetta a Napoli per Luna Rossa: dopo le vittorie nelle due regate di flotta, ha conquistato la match race. Le parole di Ugolini e Giubilei

Giornata di gloria assoluta per Luna Rossa, che ha firmato una serie di trionfi impressionanti nelle acque del golfo di Napoli. Il team italiano si è aggiudicato le regate preliminari della America’s Cup, vincendo entrambe le prove di flotta e dominando il match race contro il temibile Team New Zealand.

Un trionfo che rappresenta l’antipasto perfetto per la massima competizione velica mondiale, che proprio nel capoluogo campano vivrà il suo momento decisivo la prossima estate.

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In acqua, l’intesa tra i timonieri Peter Burling e Marco Gradoni, supportati magistralmente dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, ha fatto la differenza. Sarà molto probabilmente questo l’equipaggio titolare, seppur con la rosa profonda a disposizione di Max Sirena (che in primavera aveva trionfato a Cagliari con Ruggero Tita) pronta a ogni occasione.

Giubilei esulta dopo le vittorie di Luna Rossa a Napoli: “È un sogno”

L’emozione a fine giornata era palpabile nelle parole dei protagonisti. Maria Giubilei, decisamente soddisfatta, ha detto: “Non ci sono parole per descriverlo, sinceramente ancora non me ne rendo conto. Qui in casa, con tutte le famiglie a sostenerci è bellissimo, è un sogno”.

A fare eco è stato Gianluigi Ugolini, sottolineando la dimensione collettiva del successo: “Vincere per tutto il team è qualcosa di speciale, perché non siamo solo noi in barca ma il team è grande e portare qualcosa del genere è semplicemente bellissimo – ha rivelato -. Tutto questo pubblico, tutta la famiglia, tutti quanti qui in Italia… è speciale”. Si tratta di un successo che proietta gli azzurri verso la sfida iridata con il morale alle stelle.