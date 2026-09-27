Parma, Carlos Cuesta non è più l’allenatore: decisione condivisa con il club

La società gialloblù annuncia la separazione dal tecnico dopo un confronto interno sul progetto sportivo. L’allenamento di domani, lunedì 28 settembre, sarà affidato allo staff del club in attesa della nuova guida tecnica.

Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma. Il club gialloblù ha annunciato oggi, domenica 27 settembre, la separazione dal tecnico al termine di un confronto interno tra le parti.

La decisione, secondo quanto comunicato dalla società, è maturata soprattutto in relazione allo sviluppo del progetto sportivo e all’assenza delle condizioni necessarie per proseguire il lavoro avviato.

Il Parma: “Non c’erano più i presupposti per continuare”

“A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo”, si legge nella nota del Parma.

Il club aggiunge che “sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso”, arrivando così a una decisione condivisa.

Domani allenamento affidato allo staff del club

In attesa di definire la nuova guida tecnica, la seduta di allenamento in programma domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà diretta dallo staff tecnico del Parma.

La società non ha al momento fornito ulteriori indicazioni sul nome del prossimo allenatore.

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I ringraziamenti del Parma a Cuesta

Nel comunicato il club ha infine ringraziato Cuesta e il suo staff per il lavoro svolto nei mesi trascorsi alla guida della squadra.

“A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno”, conclude la nota, accompagnando il saluto con gli auguri per il futuro professionale e personale.