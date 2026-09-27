Ginnastica artistica, World Challenge Cup: 4 podi per l’Italia. Targhetta secondo

L’Italia brilla nell’ultima tappa di World Challenge Cup, a Parigi: Targhetta chiude al secondo posto, ma sono altri tre i podi azzurri

Si chiude con quattro podi maschili l’avventura azzurra all’ultima tappa della World Challenge Cup di ginnastica artistica, andata in scena a Parigi. Un appuntamento di grande prestigio tecnico che funge da fondamentale banco di prova a sole tre settimane dai Campionati Mondiali di Rotterdam, previsti dal 17 al 25 ottobre.

L’Italia risponde presente con quattro medaglie, confermando l’ottimo stato di forma dei suoi portacolori. Gabriele Targhetta, fresco Campione d’Europa, conquista l’argento al cavallo con maniglie con 15.000 punti, cedendo solo all’armeno Hamlet Manukyan (15.200). Il giovane lombardo lancia così un chiarissimo segnale di fiducia in vista della rassegna iridata, dove sarà tra i grandi favoriti della vigilia.

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Splendida anche la prestazione di Carlo Macchini, che alla sbarra sfiora l’oro per appena 33 millesimi. Dopo un preliminare pirotecnico da 14.800, il 30enne marchigiano chiude secondo con 14.500, alle spalle del francese Cooper Kim (14.533). Una piazza d’onore che potrebbe valergli la convocazione ai Mondiali, nonostante l’attuale esclusione dalla lista di preselezione diffusa dal DT Giuseppe Cocciaro.

Giornata super per Brugnami con due bronzi

Infine, doppio bronzo per Tommaso Brugnami, in splendida rimonta dopo una prima parte di stagione complicata. Conquista il terzo gradino del podio sia al volteggio (media 13.966, dietro a Chepurnyi e Sharamkou) sia al corpo libero (13.800, battuto solo dal fuoriclasse israeliano Dolgopyat e dallo sloveno Hribar).

È un bottino complessivo che certifica la profondità del movimento azzurro, proiettando l’intera squadra con rinnovato entusiasmo verso la sfida mondiale.