America’s Cup Napoli, trionfo Luna Rossa: battuta New Zealand nel match race finale

L’equipaggio Senior italiano domina la giornata conclusiva, vince entrambe le fleet race e poi supera Emirates Team New Zealand nello scontro diretto. Luna Rossa chiude le prove di flotta con 71 punti su 80 e conquista la seconda Preliminary Regatta dopo il successo di Cagliari.

Luna Rossa trionfa a Napoli e conquista la seconda regata preliminare di America’s Cup. Nelle acque del Golfo l’equipaggio Senior italiano ha battuto Emirates Team New Zealand nel match race finale, completando una giornata praticamente perfetta dopo aver vinto entrambe le ultime prove di flotta.

Il successo replica quello ottenuto a Cagliari nel mese di maggio, quando Luna Rossa aveva già avuto la meglio sui detentori dell’America’s Cup nell’atto conclusivo della prima Preliminary Regatta.

Luna Rossa batte ancora New Zealand nel match race

La finale uno contro uno è rimasta equilibrata nella fase iniziale, con le due imbarcazioni appaiate. Luna Rossa è poi riuscita a costruire un margine di vantaggio e lo ha gestito senza sbavature fino al traguardo, imponendosi ancora una volta sui kiwi.

L’equipaggio italiano era arrivato al match race da dominatore assoluto delle prove di flotta: 71 punti conquistati sugli 80 disponibili e quattro vittorie nelle otto regate disputate nel corso delle tre giornate napoletane.

Due vittorie su due nelle fleet race di domenica

La qualificazione alla finale era diventata matematica già dopo la prima fleet race della giornata. Dopo quasi un’ora di attesa per la mancanza di vento e la conseguente modifica del percorso da parte del comitato organizzatore, Luna Rossa Senior ha preso immediatamente il comando e non lo ha più lasciato.

Emirates Team New Zealand ha provato a ridurre il distacco nella parte conclusiva, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Terza La Roche-Posay Racing Team, davanti a GB1. Luna Rossa Youth & Women ha chiuso settima, mentre Alinghi, ottava, ha perso definitivamente la possibilità di qualificarsi per il match race.

Il successo ha portato Luna Rossa a 61 punti contro i 52 di New Zealand, rendendo irraggiungibili le prime due posizioni già con una manche ancora da disputare.

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Luna Rossa domina anche l’ultima prova

La seconda e ultima fleet race della domenica ha consegnato un altro successo all’AC40 italiano. Luna Rossa ha così firmato la quarta vittoria nelle otto prove complessive, chiudendo la fase di flotta con 71 punti.

Alle sue spalle sono arrivate La Roche-Posay Racing Team e Arc Team USA. Sesto posto per Luna Rossa Youth & Women e settimo per Emirates Team New Zealand, già comunque sicura della qualificazione alla finale.

La classifica finale delle prove di flotta

Luna Rossa Senior ha terminato dunque nettamente al comando con 71 punti. Seconda Emirates Team New Zealand con 56, davanti a La Roche-Posay Racing Team a quota 48.

A 44 punti hanno chiuso quattro equipaggi: Arc Team USA, New Zealand Youth & Women, Luna Rossa Youth & Women e Alinghi. In fondo alla graduatoria le due imbarcazioni britanniche: GB1 con 42 punti e GB2 con 36.

Oltre 42mila accessi al Race Village già alle 13

La giornata conclusiva era iniziata con un grande afflusso sul Lungomare Caracciolo. Alle 13 il Race Village organizzato da Sport e Salute aveva già registrato oltre 42mila accessi.

Le condizioni del vento si sono poi rivelate meno regolari del previsto, tanto da costringere a rinviare la partenza della prima prova e a modificare il campo di regata. Una volta iniziata la competizione, però, Luna Rossa non ha lasciato spazio agli avversari, chiudendo il weekend di Napoli con due vittorie nelle fleet race e soprattutto con il successo decisivo nel match race contro New Zealand.